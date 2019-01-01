Ексміністр оборони Молдови “зливав” через сайт ракетні установки за $660 тисяч

11:41 16.08.2019   Молдова

Військова техніка, боєприпаси та інше майно Міністерства оборони Молдови продавалися за заниженими цінами.

Про це на пресконференції в Кишиневі розповів новий міністр оборони Молдови Павло Войко, повідомляє власний кореспондент Укринформу в РМ.

«У період з 2015-го по 2018 роки були виставлені на продаж ракетні установки. Молдова - маленька країна, у нас немає винищувачів, а в ситуації, коли у нас повинні бути пускові установки для ракет, три з чотирьох таких установок були продані. Одна ракетна установка коштує близько 3-х мільйонів доларів, Шалару (Анатол Шалару - колишній міністр оборони Молдови - ред.) продав за 660 тисяч доларів через офшорні компанії. За цими фактами вже порушено кримінальну справу. Було продано також більше 40 тонн боєприпасів з аеропорту Меркулешти (північ Молдови). Ці боєприпаси виявилися у Вірменії», - зазначив міністр.

За словами глави оборонного відомства, транспортні одиниці, деталі до них, генератори, шини вартістю тисячі євро були виставлені на продаж на різних рекламних сайтах за набагато нижчими цінами.

Міністр торкнувся і роздачі (у вигляді подарунків від Міністерства оборони) зброї у великій кількості високопоставленим особам і політикам.

Зокрема, колишній керівник Демократичної партії Влад Плахотнюк отримав у подарунок від Міноборони нагородний пістолет ТТ, щоправда, як заявив Войко, поки незрозуміло, за які заслуги перед національною армією Плахотнюку був піднесений такий подарунок.

Глава Міноборони Молдови відзначив також, що після завершення внутрішнього аудиту всі зібрані матеріали будуть передані в Генеральну прокуратуру.



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