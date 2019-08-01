Combined Resolve XII: як тренуються українські військові у Німеччині

11:21 16.08.2019   Украина

У Німеччині напередодні розпочато активну фазу багатонаціональних навчань Combined Resolve XII, що тривають на базі багатонаціонального міжвидового центру з підтримки боєготовності (JMRC), що в місті Хоенфельс.

Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Генерального штабу ЗСУ.

Механізована рота під керівництвом капітана Олександра Борща зі складу 93-ої окремої механізованої бригади "Холодний яр" ЗСУ отримала бойовий наказ та здійснила марш у визначений район. Підрозділи роти зайняли позиції та замаскували техніку, організували охорону.

Українська механізована рота виконуватиме навчально-бойові завдання у складі механізованого батальйону США. Попереду майже десять діб маневрів. Під час навчань планується відпрацювання різних видів бою та дій у складі багатонаціональної бригади сил BLUFOR.

У багатонаціональних навчаннях Combined Resolve XII (Спільні зусилля ХІІ) беруть участь близько 5000 військовослужбовців з 21 країни. Навчання Combined Resolve проводяться для підтримання оперативної сумісності військ НАТО та партнерів під час спільних операцій на суходолі.

Нагадаємо, український КОРД та американський SWAT провели навчання в аеропорту "Бориспіль".



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