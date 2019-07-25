Велика Британія ввела заборону на постачання до Російської Федерації підводних апаратів, а також супутнього обладнання, програмного забезпечення і технологій.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Департаменту з питань міжнародної торгівлі Великобританії, передає УНІАН.

Нові обмеження були застосовані через те, що Росія розвиває певні функціональні можливості, включаючи здатність відстежувати, отримувати доступ і порушувати роботу підводних комунікацій.

Такі дії, за оцінкою офіційного Лондона, становлять загрозу для національної безпеки Британії, а новий контроль повинен мінімізувати ці ризики. Відповідна заборона набула чинності 14 серпня цього року.



