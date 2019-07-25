Британія заборонила продавати Росії підводні апарати
|10:41 16.08.2019
|Россия
Велика Британія ввела заборону на постачання до Російської Федерації підводних апаратів, а також супутнього обладнання, програмного забезпечення і технологій.
Про це йдеться у повідомленні на сайті Департаменту з питань міжнародної торгівлі Великобританії, передає УНІАН.
Нові обмеження були застосовані через те, що Росія розвиває певні функціональні можливості, включаючи здатність відстежувати, отримувати доступ і порушувати роботу підводних комунікацій.
Такі дії, за оцінкою офіційного Лондона, становлять загрозу для національної безпеки Британії, а новий контроль повинен мінімізувати ці ризики. Відповідна заборона набула чинності 14 серпня цього року.
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