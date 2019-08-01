В первом полугодии 2019 года контейнерооборот в портах Украины вырос на 18,4% и достиг 463 343 TEU.

Представителей контейнерного бизнеса в Украине не может не обнадеживать тенденция стабильного роста контейнерных перевозок через порты страны, начиная с 2016 года, передают Порты Украины.

При сохранении таких темпов по итогам года украинские порты могут вплотную приблизиться к отметке перевалки в 1 млн TEU.

А перевалка груженых контейнеров впервые может превысить рекордные показатели 2008 года.

Тенденция роста контейнерных перевозок характерна и для всего Черноморского региона, где контейнерооборот вырос в 2018 году примерно на 9,5% и превысил 3,1 млн TEU (не учитывались турецкие порты Мраморного и других морей).

Всесторонне контейнерные дела Украины и всего Черноморского региона будут проанализированы на 13-м «Черноморском контейнерном саммите 2019», который пройдет в Одессе 12 сентября 2019 года (гостиница «Лондонская», Приморский бульвар 11).

Оргкомитет «Черноморского контейнерного саммита-20019» ([email protected], тел: +380 63 306 2639)