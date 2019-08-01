ГП «Бердянский морской торговый порт» (БМТП) недополучил $4,6 млн доходов в 2018 году в результате ограничения судоходства во время строительства Российской Федерацией (РФ) моста через Керченский пролив и практики досмотра силовиками РФ судов, следующих в/из украинских портов на Азовском море .

Об этом заявил директор ГП «БМТП» Александр Трощенков, сообщила пресс-служба госстивидора, передают Порты Украины.

Бердянский морской порт во вторник посетила делегация Министерства финансов и посольства США, чтобы всесторонне проанализировать существующие проблемы порта.

Было проведено два совещания. Руководство ГП «БМТП» и администрации Бердянского порта совместно с портовыми операторами, которые работают на территории порта, подробно рассказали об основных трудностях, которые приходится преодолевать частным стивидорам и государственным предприятиям в результате возведения Керченского моста. На втором совещании с руководством Приднепровского филиала «Укрзализныци» обсудили инфраструктурные проблемы доставки грузов.

По словам Трощенкова, именно государственный порт понес существенные убытки в связи с ситуацией в Керченском проливе. Порт потерял традиционные грузы - металл и глину. Обработку строительных материалов в этом году удалось восстановить на 50% от объемов прошлого года, производители металлопродукции переориентировались на порты Черного моря. Благодаря диверсификации грузов, удалось привлечь комплекты ветроэнергетических установок General Eectric - в прошлом году успешно обработано 26 комплектов, в текущем году также перегружено 26 комплектов, а в перспективе еще 27 комплектов.

Представители частных портовых операторов, работающих в Бердянском порту, также отметили, что в связи задержками судов в прошлом году, которые достигали нескольких недель на вход, а затем на выход из пролива, транснациональные трейдеры потеряли интерес к портам Азова. Однако, учитывая аграрную специфику региона и стабильный спрос на зерно, фирмы работают успешно и даже рассчитывают увеличить нынешние показатели перевалки зерновых грузов.

По информации ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ), украинские морские порты на Азовском море в связи с агрессией России с 2014 года недополучили около 6 млрд грн дохода.

Значительные проблемы Мариупольского и Бердянского морских портов вызваны российской военной агрессией на Донбассе, строительством моста через Керченский пролив и досмотром российскими силовиками судов в Керчь-Еникальском канале. По информации директора ГП «ММТП» Александра Олейника, за пять лет российской агрессии госстивидор потерял 10-11 млн тонн грузов, что соответствует примерно €200 млн. За этот период госстивидор сократилгеографию поставок с 58 до 24 государств.

По мнению руководства АМПУ, украинские порты в Азовском море могут увеличить грузоперевалку на 800 тыс. тонн в год при условии беспрепятственного пропуска судов через Керченский пролив.