Український лоукостер SkyUp відкрив новий рейс в Італію
|09:41 16.08.2019
|Украина
Український лоукостер авіакомнія SkyUp Airlines з 12 грудня запускає новий рейс із Києва до італійського Турина на період зимової навігації (2019/2020).
Про це зазначається в повідомленні на сайті SkyUp, передає Главком.
Рейси здійснюватимуться з київського аеропорту «Бориспіль» до головного аеропорту Турина. Який, до речі, розташований у межах міста, тож не потрібно буде витрачати додаткові гроші на трансфер.
Перший рейс запланований на 12 грудня і виконуватимуться щочетверга та щонеділі. А мінімальна вартість квитків – від 1416 гривень в один бік без врахування багажу.
Рейси у зворотному напрямку Турин – Київ також здійснюватимуться щочетверга та щонеділі, однак ціни трохи відрізняються. Вони стартують від 1549 гривень з людини в один бік.
Нагадаємо, SkyUp анонсував запуск трьох нових рейсів до Чехії.
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