Українська механізована рота бере участь у багатонаціональних військових навчаннях НАТО Combined Resolve XII у складі механізованого батальйону США.



Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України, передає Главком.



Так, 15 серпня активна фаза навчань розпочалася на базі Багатонаціонального міжвидового центру з підтримки боєготовності (JMRC) в німецькому місті Хоенфельс.



Від України у бойових маневрах бере участь механізована рота зі складу 93 окремої механізованої бригади «Холодний яр» під керівництвом капітана Олександра Борща.



«Українська механізована рота виконуватиме навчально-бойові завдання у складі механізованого батальйону США. Попереду майже десять діб маневрів. Під час навчань планується відпрацювання різних видів бою та дій у складі багатонаціональної бригади сил BLUFOR», — йдеться у повідомленні.



Як зазначили в Генштабі, у навчаннях Combined Resolve XII беруть участь близько 5 тисяч військових з 21 країни. Маневри проводять для підтримання оперативної сумісності військ НАТО та партнерів під час спільних операцій на суходолі.



Нагадаємо, українські військові прибули на навчання до Німеччини 10 серпня.