На території Кремля під час робіт з укріплення ґрунту виявили авіаційну бомбу.

Як повідомляють у четвер російські ЗМІ, найімовірніше, йдеться про бомбу часів Другої світової війни, передає Радіо Свобода.

За повідомленнями, виявили її під час розкопок на території Тайницького саду, розташованого у стінах московського Кремля, на місці, де в дореволюційні часи розташовувався льох для зберігання продуктів.

Прес-секретар президента Росії заявив, що інцидент, пов’язаний з виявленням авіабомби, не вплинув на робочий графік президента Володимира Путіна.

«Всі заходи графіка глави держави йдуть за планом», – сказав Пєсков.

Повідомляється, що боєприпас вже вивезли з території Кремля з дотриманням усіх заходів безпеки.