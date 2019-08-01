У Кремлі знайшли авіабомбу, вона не розірвалася
|08:41 16.08.2019
|Россия
На території Кремля під час робіт з укріплення ґрунту виявили авіаційну бомбу.
Як повідомляють у четвер російські ЗМІ, найімовірніше, йдеться про бомбу часів Другої світової війни, передає Радіо Свобода.
За повідомленнями, виявили її під час розкопок на території Тайницького саду, розташованого у стінах московського Кремля, на місці, де в дореволюційні часи розташовувався льох для зберігання продуктів.
Прес-секретар президента Росії заявив, що інцидент, пов’язаний з виявленням авіабомби, не вплинув на робочий графік президента Володимира Путіна.
«Всі заходи графіка глави держави йдуть за планом», – сказав Пєсков.
Повідомляється, що боєприпас вже вивезли з території Кремля з дотриманням усіх заходів безпеки.
Ще на цю тему:
16:10 15.08.2019
Норвегия зафиксировала радиацию после взрыва под Архангельском
Норвегия зафиксировала радиацию после взрыва под Архангельском
12:10 13.08.2019
Новороссийск, Геленджик и Крымск с прилегающими поселками остались без воды из-за аварии на водопроводе
Новороссийск, Геленджик и Крымск с прилегающими поселками остались без воды из-за аварии на водопроводе
08:00 13.08.2019
New York Times: Вибух на військовому полігоні в Росії стався під час випробування крилатої ракети з ядерною установкою / Фото
New York Times: Вибух на військовому полігоні в Росії стався під час випробування крилатої ракети з ядерною установкою / Фото
18:30 09.08.2019
Взрыв в Северодвинске: В Москву доставлены пострадавшие от радиации российские военные
Взрыв в Северодвинске: В Москву доставлены пострадавшие от радиации российские военные
07:30 09.08.2019
Район взрыва в Белом море закрыли для гражданских. Там могло затонуть судно - носитель ядерных ракет / Карта
Район взрыва в Белом море закрыли для гражданских. Там могло затонуть судно - носитель ядерных ракет / Карта
18:30 22.07.2019
Товарняк с углем перевернулся под Ухтой над размытым мостом / Фото
Товарняк с углем перевернулся под Ухтой над размытым мостом / Фото
13:49 11.07.2019
В Подмосковье вспыхнула ТЭЦ: огонь бьет столбом в 50 метров (видео)
В Подмосковье вспыхнула ТЭЦ: огонь бьет столбом в 50 метров (видео)
18:15 11.06.2019
В России произошел взрыв на танкере с нефтью, есть жертвы / Видео
В России произошел взрыв на танкере с нефтью, есть жертвы / Видео