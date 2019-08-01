Бекіров не зміг взяти участь у "суді" в Криму через біль у спині – Денісова

08:21 16.08.2019   Крым

Сьогодні мало відбутися засідання "Верховного суду Республіки Крим" у справі політв’язня Едема Бекірова, який, водночас, через біль у спині не зміг перейти з камери в СІЗО до спеціально обладнаного приміщення, де мав брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції. Подальше транспортування до Красноперекопська він може не витримати.

Про це у Facebook повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає УНН.

"Сьогодні "Верховний суд Республіки Криму" мав визначити, який саме місцевий суд розглядатиме кримінальну справу Едема Бекірова по суті – "Красноперекопський районний суд Республіки Крим" чи "Центральний районний суд м. Сімферополя". Едем Бекіров, який утримується в Сімферопольському СІЗО, мав брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції. Для цього йому необхідно було прийти з камери в спеціально обладнане для цього приміщення на території СІЗО. Втім, через біль у спині він не зміг цього зробити", - повідомила Денісова.

З її слів, з тієї ж причини два дні тому Бекіров не зустрівся зі своїм адвокатом.

"Засідання "Верховного суду" перенесене на 14:00 20 серпня. Вкотре наголошую, що транспортування до Красноперекопська Едем Бекіров у своєму стані здоров’я може не витримати. Тільки тиск міжнародної спільноти на РФ може врятувати життя нашого громадянина", - додала вона.

Як повідомлялося раніше, 8 серпня "Верховний суд Республіки Крим" продовжив Едему Бекірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 11 жовтня. 

Нагадаємо, що Бекіров брав участь в масових акціях проти окупації Криму Росією.

Російська влада заарештувала Бакірова в грудні 2018 року, коли він приїхав на півострів відвідати свою матір. Його утримують у СІЗО-1 у Сімферополі і звинувачують, що він нібито передав таксисту рюкзак із 14 кілограмами вибухівки. Бекіров неодноразово заявляв про свою невинуватість.



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