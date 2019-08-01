Україні потрібен закон про захист політв’язнів - представник Президента в АР Крим

08:01 16.08.2019   Крым

Україні потрібен закон про захист осіб, які незаконно позбавлені волі з політичних міркувань, та інститут, що буде займатися захистом і звільненням політв’язнів – бранців Кремля.

Про це на пресконференції у Херсоні, що відбулася у межах проєкту «В’язні Кремля», заявив постійний представник Президента України в АР Крим Антон Кориневич, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Україні доведеться прийняти законопроєкт, щоб був закон про захист осіб, які незаконно позбавлені волі з політичних міркувань. Видається, що той законопроєкт, який був прийнятий у парламенті у першому читанні… його варто доопрацювати або внести альтернативний законопроєкт. Я думаю, що це буде зроблено, тому що всі розуміють важливість цього питання, важливість реагування держави на виклики, які ми маємо сьогодні», - зазначив Кориневич.

Також, за його словами, необхідно повернутися до питання створення інституту, який буде займатися захистом і звільненням політв’язнів – бранців РФ.



Ще на цю тему:

14:01 16.08.2019
“Справа українських диверсантів”: Лимешка в російській колонії відвідав консул
12:21 16.08.2019
ФСБ РФ тероризує українських рибалок в акваторії Азовського моря
11:01 16.08.2019
СБУ блокувала незаконне ввезення ювелірних виробів із анексованого Криму
10:01 16.08.2019
Госстивидор БМТП в 2018 году недополучил из-за действий РФ в Азовском море $4,6 млн
09:01 16.08.2019
Окупований Крим є "сірою зоною безправ’я" - постійний представник Президента в АРК
18:40 15.08.2019
Тейлор: США не признают оккупацию Крыма и будут давить Россию санкциями
20:21 14.08.2019
Німеччина і Литва наполягають на збереженні санкцій проти Росії
17:01 14.08.2019
“До катастрофи справа поки що не дійшла”: Балух написав з колонії українській активістці
15:21 14.08.2019
В Москве силовики обыскали офис адвокатов, которые защищали крымских татар
13:01 14.08.2019
В оккупированном Крыму ответили на идею Киева создать режимный район вокруг полуострова
09:22 14.08.2019
Британія в ООН заявила про утиски прав українців в окупованому Криму
08:21 14.08.2019
Проміжне рішення Нідерландів щодо "скіфського золота" доволі небезпечне - експерт
Новини
Азербайджан Азербайджан
15:20 15.08.2019
В Азербайджане отремонтировано буксирно-снабженческое судно / Фото
18:17 08.08.2019
Азербайджан увеличил экспорт газа в Турцию
19:20 01.08.2019
Азербайджан с 1 сентября отменяет визы для граждан Турции
14:40 01.08.2019
В мае поток туристов из Азербайджана в Турцию сократился
Всі новини країни
Армения Армения
14:41 16.08.2019
Авиакомпания «Победа» возобновляет продажу билетов в Армению
16:00 15.08.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении провели мониторинг двустороннего учения с применением БЛА
18:30 07.08.2019
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Армении обезвредили диверсантов условного противника
14:55 06.08.2019
«Победа» приостанавливает рейсы в Армению с зимнего сезона: в Гюмри недоливают топливо
Всі новини країни
Болгария Болгария
19:00 13.08.2019
Болгария перевела авансом сразу всю сумму за восемь истребителей F-16
11:40 13.08.2019
Болгарія придбає два нові військові кораблі більш ніж за €400 мільйонів
13:20 09.08.2019
ЦВК Болгарії оштрафувала міністра оборони на тисячу євро
15:17 08.08.2019
Военные Болгарии объявили тендер на поставку 150 боевых бронемашин
Всі новини країни
Греция Греция
18:20 15.08.2019
Грецькі пожежники третій день борються з лісовими пожежами на острові Евбея
10:20 15.08.2019
Більше тисячі туристів не можуть виїхати з грецького острова
16:41 14.08.2019
Лісові пожежі у Греції: Італія та Хорватія допоможуть літаками
14:41 14.08.2019
Єгипет отримає від Греції БМП-1
Всі новини країни
Грузия Грузия
13:41 16.08.2019
Грузія: окупанти звели залізні стовпи на лінії розмежування
18:00 15.08.2019
Експорт вина з Грузії в Росію в липні впав майже на 30%
12:00 15.08.2019
Грузинская компания попала под антииранские санкции Вашингтона
18:07 14.08.2019
Разведчики ЮВО провели специальное учение по поиску и уничтожению групп условного противника в горах Абхазии
Всі новини країни
Молдова Молдова
11:41 16.08.2019
Ексміністр оборони Молдови “зливав” через сайт ракетні установки за $660 тисяч
18:10 15.08.2019
У Молдові скасували змішану систему виборів
17:40 15.08.2019
План Санду щодо нової дати вшанування жертв тоталітаризму розділив Молдову
10:20 13.08.2019
Выпускник московской Военно-политической академии назначен секретарем Высшего совета безопасности Молдовы
Всі новини країни
Россия Россия
10:41 16.08.2019
Британія заборонила продавати Росії підводні апарати
08:41 16.08.2019
У Кремлі знайшли авіабомбу, вона не розірвалася
20:40 15.08.2019
Путин отказался передавать операторам частоты для 5G, принадлежащие военным
19:50 15.08.2019
Россия и Венесуэла подписали межправсоглашение о визитах военных кораблей
Всі новини країни
Румыния Румыния
17:41 12.08.2019
У Румунії назвали фаворита серед кандидатів у президенти
12:39 12.08.2019
У Румунії десятки тисяч людей взяли участь в антиурядовому протесті
21:00 09.08.2019
В Румынии завершилась модернизация комплекса ПРО
12:40 07.08.2019
Опитування: Найпопулярнішим політиком Румунії залишається президент
Всі новини країни
Турция Турция
12:41 16.08.2019
Турецькі ПКР помічені на новому корветі
15:40 15.08.2019
В Турции вышел в первый рейс сухогруз, разработанный Морским инженерным бюро
09:00 15.08.2019
Туреччина почала використовувати безпілотники на півночі Сирії
15:41 14.08.2019
Внутренние войска Турции используют для патрулирования границы дроны
Всі новини країни
Украина Украина
14:21 16.08.2019
Волкер: твердження Росії про "внутрішній конфлікт" на Донбасі треба відкидати
14:01 16.08.2019
“Справа українських диверсантів”: Лимешка в російській колонії відвідав консул
13:21 16.08.2019
УЗ ограничила отгрузку зерна в порт Николаева
13:01 16.08.2019
Засудженому в Італії нацгвардійцю Марківу виповнилося 30 років
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд