Україні потрібен закон про захист осіб, які незаконно позбавлені волі з політичних міркувань, та інститут, що буде займатися захистом і звільненням політв’язнів – бранців Кремля.

Про це на пресконференції у Херсоні, що відбулася у межах проєкту «В’язні Кремля», заявив постійний представник Президента України в АР Крим Антон Кориневич, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Україні доведеться прийняти законопроєкт, щоб був закон про захист осіб, які незаконно позбавлені волі з політичних міркувань. Видається, що той законопроєкт, який був прийнятий у парламенті у першому читанні… його варто доопрацювати або внести альтернативний законопроєкт. Я думаю, що це буде зроблено, тому що всі розуміють важливість цього питання, важливість реагування держави на виклики, які ми маємо сьогодні», - зазначив Кориневич.

Також, за його словами, необхідно повернутися до питання створення інституту, який буде займатися захистом і звільненням політв’язнів – бранців РФ.