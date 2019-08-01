У четвер, 15 серпня, під час засідання Північно-Кавказького окружного військового суду, що розглядав справу ялтинських мусульман, адвокати встановили низку грубих нестикувань слідства, які свідчать про фальсифікації "справи Хізб ут-Тахрір".

Про це повідомляє "Кримська солідарність", передає Укрінформ.

"Адвокат Емір-Усеїна Куку Сергій Локтєв подав клопотання щодо проведення судово-комп'ютерної експертизи вилученої у Куку в день обшуку техніки, бо зазначені у протоколі файли в комп'ютері затриманого були створені в квітні 2016 року, тобто після його арешту. Адвокати вважають, що даний факт свідчить про фальсифікацію кримінальної справи, оскільки держобвинувач посилається на зазначені файли в побудові своїх «доводів», - йдеться у повідомленні.

Крім того, під час допиту слідчого ФСБ стало відомо, що на проведення експертизи, ініційованої звинуваченням, було направлено не оригінали, а копії дисків.

"Тобто ми встановили, що на експертизу, яка є основою держобвинувачення у даній кримінальній справі, слідство направило не оригінали, а копії дисків", - пояснив адвокат Айдер Азаматов.

Окрім того, повідомив адвокат Едем Семедляєв, залишається загадкою, як слідчий ФСБ становив стенограму вмісту диска й ідентифікував фігурантів справи, оскільки фонографічна і портретна експертизи проводилися після складання стенограми диска.

Як повідомлялося, Арсен Джеппаров, Рефат Алімов, Емір-Усеїн Куку, Муслім Алієв, Інвер Бекіров і Вадим Сірук були затримані у лютому-квітні 2016 року в Ялті. Їх звинувачують у причетності до забороненої в Росії ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір».