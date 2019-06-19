Россия и Венесуэла подписали межправсоглашение о визитах военных кораблей
|19:50 15.08.2019
|Россия
Министры обороны РФ и Венесуэлы Сергей Шойгу и Владимир Падрино Лопес подписали в четверг, 15 августа, соглашение о взаимных визитах военных кораблей двух стран.
Соглашение между правительством РФ и Венесуэлой предусматривает визиты военных кораблей в порты обеих стран, сообщает Интерфакс.
Документ был подписан на встрече в Москве, на которой главы оборонных ведомств России и Венесуэлы обсудили ситуацию в латиноамериканской стране, а также вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества и ряд других.
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