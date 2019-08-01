«Суд» в Крыму оставил Марлена Асанова под арестом / Фото

19:10 15.08.2019   Крым

В четверг, 15 августа, в «Верховном суде» Крыма состоялось рассмотрение апелляционной жалобы на продление ареста крымскотатарскому политзаключенному, фигуранту «дела о так называемом терроризме» (бахчисарайская группа) Марлену Асанову.

Об этом сообщает ATR со ссылкой на «Крымскую солидарность».

«Заседание проходило в закрытом режиме. В ходе слушания рассматривалась апелляционная жалоба адвоката Эмиля Курбединова на решение суда о продлении Асанову меры пресечения. Стороной защиты были приведены ряд доводов, в том числе сам подсудимый заявил о том, что никогда ранее он на территории России не был, и потому считает абсурдными обвинения его в захвате власти. <...> Однако все доводы защиты не были услышаны и апелляционная жалоба адвокат была отклонена», — говорится в сообщении.

Как известно, 11 октября 2017 года в Бахчисарае российские силовики провели массовые обыски в домах крымских татар. В результате были задержаны шесть человек: Тимур Ибрагимов, Мемет Белялов, Сервер Зекерьяев, Сейран Салиев, Марлен (Сулейман) Асанов и Эрнест Аметов. Крымских татар обвиняют в «террористической деятельности». Сулеймана Асанова оккупанты намерены «судить» как организатора «террористической деятельности. Остальных — как участников.

Во время обысков 21 мая 2018 года в Крыму были задержаны и позже арестованы один из координаторов «Крымской солидарности» Сервер Мустафаев и активист Эдем Смаилов. Крымских татар включили в «дело о так называемом терроризме» (бахчисарайская группа).

Фото ATR



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