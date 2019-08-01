«Суд» в Крыму оставил Марлена Асанова под арестом / Фото
|19:10 15.08.2019
|Крым
В четверг, 15 августа, в «Верховном суде» Крыма состоялось рассмотрение апелляционной жалобы на продление ареста крымскотатарскому политзаключенному, фигуранту «дела о так называемом терроризме» (бахчисарайская группа) Марлену Асанову.
Об этом сообщает ATR со ссылкой на «Крымскую солидарность».
«Заседание проходило в закрытом режиме. В ходе слушания рассматривалась апелляционная жалоба адвоката Эмиля Курбединова на решение суда о продлении Асанову меры пресечения. Стороной защиты были приведены ряд доводов, в том числе сам подсудимый заявил о том, что никогда ранее он на территории России не был, и потому считает абсурдными обвинения его в захвате власти. <...> Однако все доводы защиты не были услышаны и апелляционная жалоба адвокат была отклонена», — говорится в сообщении.
Как известно, 11 октября 2017 года в Бахчисарае российские силовики провели массовые обыски в домах крымских татар. В результате были задержаны шесть человек: Тимур Ибрагимов, Мемет Белялов, Сервер Зекерьяев, Сейран Салиев, Марлен (Сулейман) Асанов и Эрнест Аметов. Крымских татар обвиняют в «террористической деятельности». Сулеймана Асанова оккупанты намерены «судить» как организатора «террористической деятельности. Остальных — как участников.
Во время обысков 21 мая 2018 года в Крыму были задержаны и позже арестованы один из координаторов «Крымской солидарности» Сервер Мустафаев и активист Эдем Смаилов. Крымских татар включили в «дело о так называемом терроризме» (бахчисарайская группа).
Фото ATR
Ще на цю тему:
Джемілєв назвав приблизну вартість нової мечеті в Києві
Адвокат не смог посетить в СИЗО своего подзащитного Эдема Бекирова
Политзаключенный Эдем Бекиров передал письмо из колонии
У Джанкойському районі Криму місцева влада не узгодила проведення свята "Курбан байрам"
У Криму ще трьом фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір" продовжили арешт
Оккупационный суд продлил арест трем фигурантам симферопольского «дела Хизб ут-Тахрир»