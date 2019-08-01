Засідання Апеляційного суду Херсонської області щодо розгляду скарги сторони захисту на відмову суду змінити запобіжний захід учаснику незаконного збройного формування "Самооборона Севастополя" не відбулося через неможливість організувати відеозв'язок адвокатам з судом.

Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури АР Крим.

"Учасник незаконного збройного формування "Самооборона Севастополя" залишається під вартою. Сьогодні у зв'язку з неможливістю Солом'янського районного суду міста Києва організувати відеозв'язок адвокатам з Апеляційним судом Херсонської області, судове засідання з розгляду скарги адвокатів на продовження утримання під вартою і відмову у зміні запобіжного заходу учаснику незаконного збройного формування Р. не відбулося", - повідомили в прокуратурі.

У відомстві нагадали, що 18 липня 2019 року Херсонський міський суд розглянув клопотання захисту учасника незаконного збройного формування "Самооборона Криму", якого 11 червня затримали на контрольно-пропускному пункті "Каланчак", про зміну запобіжного заходу з утримання під вартою на домашній арешт.

Однак, у зв'язку з існуванням ризиків, про які заявила прокуратура АР Крим, суд відмовив захисту у зміні запобіжного заходу, додали у прокуратурі.