"Кримський самооборонівець" залишився під арештом
|18:30 15.08.2019
|Крым
Засідання Апеляційного суду Херсонської області щодо розгляду скарги сторони захисту на відмову суду змінити запобіжний захід учаснику незаконного збройного формування "Самооборона Севастополя" не відбулося через неможливість організувати відеозв'язок адвокатам з судом.
Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури АР Крим.
"Учасник незаконного збройного формування "Самооборона Севастополя" залишається під вартою. Сьогодні у зв'язку з неможливістю Солом'янського районного суду міста Києва організувати відеозв'язок адвокатам з Апеляційним судом Херсонської області, судове засідання з розгляду скарги адвокатів на продовження утримання під вартою і відмову у зміні запобіжного заходу учаснику незаконного збройного формування Р. не відбулося", - повідомили в прокуратурі.
У відомстві нагадали, що 18 липня 2019 року Херсонський міський суд розглянув клопотання захисту учасника незаконного збройного формування "Самооборона Криму", якого 11 червня затримали на контрольно-пропускному пункті "Каланчак", про зміну запобіжного заходу з утримання під вартою на домашній арешт.
Однак, у зв'язку з існуванням ризиків, про які заявила прокуратура АР Крим, суд відмовив захисту у зміні запобіжного заходу, додали у прокуратурі.
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