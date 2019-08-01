"Кримський самооборонівець" залишився під арештом

18:30 15.08.2019   Крым

Засідання Апеляційного суду Херсонської області щодо розгляду скарги сторони захисту на відмову суду змінити запобіжний захід учаснику незаконного збройного формування "Самооборона Севастополя" не відбулося через неможливість організувати відеозв'язок адвокатам з судом. 

Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури АР Крим.

"Учасник незаконного збройного формування "Самооборона Севастополя" залишається під вартою. Сьогодні у зв'язку з неможливістю Солом'янського районного суду міста Києва організувати відеозв'язок адвокатам з Апеляційним судом Херсонської області, судове засідання з розгляду скарги адвокатів на продовження утримання під вартою і відмову у зміні запобіжного заходу учаснику незаконного збройного формування Р. не відбулося", - повідомили в прокуратурі.

У відомстві нагадали, що 18 липня 2019 року Херсонський міський суд розглянув клопотання захисту учасника незаконного збройного формування "Самооборона Криму", якого 11 червня затримали на контрольно-пропускному пункті "Каланчак", про зміну запобіжного заходу з утримання під вартою на домашній арешт.

Однак, у зв'язку з існуванням ризиків, про які заявила прокуратура АР Крим, суд відмовив захисту у зміні запобіжного заходу, додали у прокуратурі.



Ще на цю тему:

20:20 15.08.2019
В оккупированном Крыму избили туриста: полиция проверяет факт драки уличного музыканта со священником
21:21 14.08.2019
Суд у РФ відмовив політв’язню Кольченку у достроковому звільненні
19:40 13.08.2019
На незаконных раскопках в Крыму найден фрагмент редкой надгробной плиты / Фото
17:20 13.08.2019
Оккупанты проанализируют, чем занимаются крымчане в свободное время
15:20 13.08.2019
Глава оккупированного Крыма рассказал Путину о сказочной жизни в Крыму
10:00 13.08.2019
В рейдерском захвате санатория в Ялте пострадала Поклонская
20:41 12.08.2019
Оккупанты распродают собственность «Крымских морских портов»
19:01 12.08.2019
Україна висунула на "Оскар" стрічку "Додому" про події на Донбасі та в Криму
18:21 12.08.2019
Український мультфільм у Криму відкликали з прокату
17:21 12.08.2019
Путин послал "балеруна" Полунина в аннексированный Крым и сделал руководителем балета
13:21 12.08.2019
У столичному супермаркеті школярам продають щоденники з картою України без Криму
20:40 09.08.2019
Шесть судов «Крымских морских портов» уйдут с молотка: слишком дорого их содержать
Новини
Азербайджан Азербайджан
15:20 15.08.2019
В Азербайджане отремонтировано буксирно-снабженческое судно / Фото
18:17 08.08.2019
Азербайджан увеличил экспорт газа в Турцию
19:20 01.08.2019
Азербайджан с 1 сентября отменяет визы для граждан Турции
14:40 01.08.2019
В мае поток туристов из Азербайджана в Турцию сократился
Всі новини країни
Армения Армения
16:00 15.08.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении провели мониторинг двустороннего учения с применением БЛА
18:30 07.08.2019
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Армении обезвредили диверсантов условного противника
14:55 06.08.2019
«Победа» приостанавливает рейсы в Армению с зимнего сезона: в Гюмри недоливают топливо
17:50 05.08.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении началось совместное учение авиации и войск ПВО
Всі новини країни
Болгария Болгария
19:00 13.08.2019
Болгария перевела авансом сразу всю сумму за восемь истребителей F-16
11:40 13.08.2019
Болгарія придбає два нові військові кораблі більш ніж за €400 мільйонів
13:20 09.08.2019
ЦВК Болгарії оштрафувала міністра оборони на тисячу євро
15:17 08.08.2019
Военные Болгарии объявили тендер на поставку 150 боевых бронемашин
Всі новини країни
Греция Греция
18:20 15.08.2019
Грецькі пожежники третій день борються з лісовими пожежами на острові Евбея
10:20 15.08.2019
Більше тисячі туристів не можуть виїхати з грецького острова
16:41 14.08.2019
Лісові пожежі у Греції: Італія та Хорватія допоможуть літаками
14:41 14.08.2019
Єгипет отримає від Греції БМП-1
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:00 15.08.2019
Експорт вина з Грузії в Росію в липні впав майже на 30%
12:00 15.08.2019
Грузинская компания попала под антииранские санкции Вашингтона
18:07 14.08.2019
Разведчики ЮВО провели специальное учение по поиску и уничтожению групп условного противника в горах Абхазии
17:41 14.08.2019
МЗС Грузії: Росія продовжила зводити паркан на лінії розмежування
Всі новини країни
Молдова Молдова
18:10 15.08.2019
У Молдові скасували змішану систему виборів
17:40 15.08.2019
План Санду щодо нової дати вшанування жертв тоталітаризму розділив Молдову
10:20 13.08.2019
Выпускник московской Военно-политической академии назначен секретарем Высшего совета безопасности Молдовы
13:00 09.08.2019
У Молдові порушили три кримінальні справи щодо незаконного прослуховування
Всі новини країни
Россия Россия
20:40 15.08.2019
Путин отказался передавать операторам частоты для 5G, принадлежащие военным
19:50 15.08.2019
Россия и Венесуэла подписали межправсоглашение о визитах военных кораблей
17:20 15.08.2019
ЮВО: Мотострелки в ходе учения поразили около 1000 различных мишеней
16:50 15.08.2019
«Газпром» попросил из бюджета триллион на новый мегапроект
Всі новини країни
Румыния Румыния
17:41 12.08.2019
У Румунії назвали фаворита серед кандидатів у президенти
12:39 12.08.2019
У Румунії десятки тисяч людей взяли участь в антиурядовому протесті
21:00 09.08.2019
В Румынии завершилась модернизация комплекса ПРО
12:40 07.08.2019
Опитування: Найпопулярнішим політиком Румунії залишається президент
Всі новини країни
Турция Турция
15:40 15.08.2019
В Турции вышел в первый рейс сухогруз, разработанный Морским инженерным бюро
09:00 15.08.2019
Туреччина почала використовувати безпілотники на півночі Сирії
15:41 14.08.2019
Внутренние войска Турции используют для патрулирования границы дроны
13:41 14.08.2019
Будівництво терміналу "Турецького потоку" завершене на 95%
Всі новини країни
Украина Украина
21:00 15.08.2019
Разработка Севастопольского ГУ позволит рисовать карту глубин с помощью морского беспилотника / Фото
20:20 15.08.2019
В оккупированном Крыму избили туриста: полиция проверяет факт драки уличного музыканта со священником
20:00 15.08.2019
Оккупанты признали, что севастопольское судостроение приносит только убытки
19:40 15.08.2019
После аннексии Крыма экономика России "топчется на месте"
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд