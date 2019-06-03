У Молдові скасували змішану систему виборів

18:10 15.08.2019   Молдова

Парламент Молдови проголосував в остаточному читанні за закон про скасування змішаної системи виборів і за повернення до пропорційної системи (за партійними списками).

Відповідно до нового законодавства, передбачено зниження прохідного бар'єру на парламентських виборах: для партій - з 6% до 5%, для політичних блоків - з 8% до 6%, повідомляє Укрінформ.

Громадяни Молдови, які проживають за межами країни, матимуть право голосувати протягом двох днів. Також нова система дозволяє голосування за межами Молдови за простроченими паспортами.

Із виборчого законодавства республіки також виключено пункт про заборону фінансових пожертвувань для політичних партій від представників молдавської діаспори.

Як повідомлялося, змішана виборча система, яка стала предметом жорстокої критики з боку Венеціанської комісії, була запроваджена у липні 2017 року. Парламентські вибори за змішаною системою пройшли у Молдові 24 лютого 2019 року. Ініціатором скасування змішаної системи виборів стала коаліція, до складу якої увійшли Партія соціалістів та блок «ACUM».



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