«Газпром» попросил из бюджета триллион на новый мегапроект

16:50 15.08.2019   Россия

Очередь из чиновников и топ-менеджеров за деньгами из бюджета и Фонда национального благосостояния продолжает множиться.

Вслед за главой «Новатэка» Леонидом Михельсоном, которому нужно 300 млрд рублей на строительство газовозов для СПГ-проектов, главой «Роснефти» Игорем Сечиным, которую не хватает 2,6 триллиона рублей на развитие Арктики, вице-премьером Юрием Борисовым, призывающим списать 700 млрд рублей долгов «живущим впроголодь» предприятиям ВПК, и главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым с просьбой о 300 млрд рублей на проект лайнера MC-21, за помощью в правительство обратился «Газпром», сообщает Бизнес.РУ.

Госкорпорация, имеющая монопольное право на экспорт российского газа за рубеж, просит профинансировать гигантский газовый кластер на побережье Балтийского моря, который будет включать завод по сжижению газа и крупнейший в стране газохимический комплекс, сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо главы «Газпрома» Алексея Миллера, которое тот направил в правительство в конце июня.

Похожий комплекс «Газпром» планировал построить в Амурской области, рассчитывая оплатить стройку за счет проектного финансирования от китайского China Development Bank, который, по задумке, должен был выделить 70% стоимости проекта - 10 млрд долларов из 14 млрд.

Но договориться с банком, который управляется кабинетом министров КНР и находится в прямом подчинении у Госсовета - высшего органа власти Китая, - не удалось. Об этом еще в январе сообщил глава финансово-экономического департамента «Газпрома» Александр Иванников.

Теперь же комплекс меньшего масштаба предлагается строить в Усть-Луге на государственные деньги, присвоив ему статус проекта с «общегосударственным значением для экономики».

Комплекс сможет перерабатывать до 45 млрд кубометров «жирного» (с высоким содержанием этана) газа в год и будет выдавать более 19 млрд кубов, 13 млн тонн СПГ и более 2,2 млн тонн сжиженных углеводородных газов ежегодно. Объединение переработки с расположенным рядом газохимическим комбинатом (ГХК) добавит 3 млн тонн этилена и 3 млн тонн базовых полимеров.

Изначально «Газпром» оценивал стоимость стройки в 750 млрд рублей, однако теперь она превышает 2 триллиона, рассказал «Ведомостям» федеральный чиновник. Компания, по его словам, готова сама профинансировать свою половину проекта, но просит государственного финансирования для второй половины.

Для этого правительство могло бы влить деньги в ВЭБ в виде субсидии или имущественного взноса в капитал, предлагает Миллер, не указывая источник средств.

Таким источником может стать Фонд национального благосостояния, говорил в июне замминистра финансов Андрей Иванов.

На середину 2019 года в ФНБ, где в виде корзины из долларов, евро и фунтов стерлингов, копятся доходы бюджета от нефти дороже 40 долларов за баррель, на 1 августа находилось 7,868 триллиона рублей, или 124 млрд долларов.

Размер фонда превысил 7% российского ВВП и, согласно закону о бюджете, Минфин получил возможность распечатать «кубышку» размером почти в четверть золотовалютных резервов страны.

Впрочем, расставаться с накопленной в ФНБ валютой государство не планирует. Как и в случае с Резервным фондом, процесс, который власти называют «тратой» денег, на деле будет представлять из себя работу «печатного станка» ЦБ.

Валюту из Резервного фонда, напомним, Минфин продавал центробанку. Тот для ее конвертации проводил эмиссию рублей по курсу, которые переводил в бюджет. Так доллары, евро и фунты оставались в собственности государства, меняя лишь формального владельца - с правительства на ЦБ.

На аналогичную схему с печатным станком Минфин возлагает надежды и сейчас. Расходуя ФНБ рублях, мы сделаем «эмиссионное вложение денег», заявил в июне вице-премьер Антон Силуанов: «То же самое, как центробанк вкладывал деньги в оздоровление банков».



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