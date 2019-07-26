Агентство по радиации и ядерной безопасности Норвегии (DSA) зафиксировало повышение радиационного фона после ЧП на полигоне Минобороны под Архангельском в прошлую пятницу, 9 августа.

В пробах, взятых на станции метеоконтроля в Сванховд на севере Норвегии в период с 9 по 12 августа, выявлен радиоактивный йод, говорится в релизе DSA, опубликованном в четверг, 15 августа, пишет Бизнес.РУ.

Количество радиоактивных изотопов, выбросом которых, как правило, сопровождаются аварии на промышленных ядерных реакторах, было «очень низким» и не представляющим угрозы для здоровья, подчеркивает DSA.

Это не первый случай выявления радиоактивного йода в воздухе: норвежский контроль фиксирует его 6-8 раз в год. Источник, как правило, неизвестен, отмечает DSA, добавляя, что при отсутствии других радиоактивных изотопов наиболее вероятной причиной являются выбросы фармацевтических предприятий, производящих радиопрепараты с йодом.

«В настоящий момент установить, связан ли йод с инцидентом в Архангельске на прошлой неделе, невозможно», - говорится в релизе.

Напомним, изначально Минобороны отрицало выброс каких-либо вредных веществ в ходе ЧП, жертвами которого стали сотрудников «Росатома», а еще пятеро были госпитализированы и, подписав подписку о неразглашении, отправлены на лечение в Москву.

Позднее администрация Северодвинска сообщила о «кратковременном повышении» радиационного фона в городе, но спустя несколько часов удалило сообщение со своего сайта.

Во вторник Росгидромет подтвердил, что 8 августа, в день взрыва на полигоне под Нёноксой, в Северодвинске был зафиксирован скачок радиоактивного гамма-излучения в 4-16 раз.

Системы автоматизированного контроля радиационной обстановки (АСКРО) в шести из восьми пунктов в Северодвинске зафиксировали значения до 1,78 микрозиверта в час при среднем значении фона в городе в 0,11 микрозиверта.

Скачок был кратковременным, и к 14.30 местного времени показатели пришли в норму.

Взрыв на архангельском полигоне, который западные эксперты связали с испытаниями ракеты с ядерным двигателем «Буревестник», анонсированной Владимиром Путиным в марте 2018 года, произошел в результате работ по «созданию малогабаритных источников энергии с использованием радиоактивных делящихся материалов», - рассказал научный руководитель Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в Сарове Вячеслав Соловьев.