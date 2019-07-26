Норвегия зафиксировала радиацию после взрыва под Архангельском

16:10 15.08.2019   Россия

Агентство по радиации и ядерной безопасности Норвегии (DSA) зафиксировало повышение радиационного фона после ЧП на полигоне Минобороны под Архангельском в прошлую пятницу, 9 августа.

В пробах, взятых на станции метеоконтроля в Сванховд на севере Норвегии в период с 9 по 12 августа, выявлен радиоактивный йод, говорится в релизе DSA, опубликованном в четверг, 15 августа, пишет Бизнес.РУ

Количество радиоактивных изотопов, выбросом которых, как правило, сопровождаются аварии на промышленных ядерных реакторах, было «очень низким» и не представляющим угрозы для здоровья, подчеркивает DSA.

Это не первый случай выявления радиоактивного йода в воздухе: норвежский контроль фиксирует его 6-8 раз в год. Источник, как правило, неизвестен, отмечает DSA, добавляя, что при отсутствии других радиоактивных изотопов наиболее вероятной причиной являются выбросы фармацевтических предприятий, производящих радиопрепараты с йодом.

«В настоящий момент установить, связан ли йод с инцидентом в Архангельске на прошлой неделе, невозможно», - говорится в релизе.

Напомним, изначально Минобороны отрицало выброс каких-либо вредных веществ в ходе ЧП, жертвами которого стали сотрудников «Росатома», а еще пятеро были госпитализированы и, подписав подписку о неразглашении, отправлены на лечение в Москву.

Позднее администрация Северодвинска сообщила о «кратковременном повышении» радиационного фона в городе, но спустя несколько часов удалило сообщение со своего сайта.

Во вторник Росгидромет подтвердил, что 8 августа, в день взрыва на полигоне под Нёноксой, в Северодвинске был зафиксирован скачок радиоактивного гамма-излучения в 4-16 раз.

Системы автоматизированного контроля радиационной обстановки (АСКРО) в шести из восьми пунктов в Северодвинске зафиксировали значения до 1,78 микрозиверта в час при среднем значении фона в городе в 0,11 микрозиверта.

Скачок был кратковременным, и к 14.30 местного времени показатели пришли в норму.

Взрыв на архангельском полигоне, который западные эксперты связали с испытаниями ракеты с ядерным двигателем «Буревестник», анонсированной Владимиром Путиным в марте 2018 года, произошел в результате работ по «созданию малогабаритных источников энергии с использованием радиоактивных делящихся материалов», - рассказал научный руководитель Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в Сарове Вячеслав Соловьев.



Ще на цю тему:

12:10 13.08.2019
Новороссийск, Геленджик и Крымск с прилегающими поселками остались без воды из-за аварии на водопроводе
08:00 13.08.2019
New York Times: Вибух на військовому полігоні в Росії стався під час випробування крилатої ракети з ядерною установкою / Фото
18:30 09.08.2019
Взрыв в Северодвинске: В Москву доставлены пострадавшие от радиации российские военные
14:30 09.08.2019
Взрыв в Северодвинске: Появились важные подробности о "ракете Путина"
07:30 09.08.2019
Район взрыва в Белом море закрыли для гражданских. Там могло затонуть судно - носитель ядерных ракет / Карта
18:19 05.08.2019
Вибухи у військовій частині в РФ: до евакуації готують 100-тисячне місто / Відео
12:00 26.07.2019
Часть федеральной автодороги обрушилась в Сочи после сильного ливня / Фото
18:30 22.07.2019
Товарняк с углем перевернулся под Ухтой над размытым мостом / Фото
13:49 11.07.2019
В Подмосковье вспыхнула ТЭЦ: огонь бьет столбом в 50 метров (видео)
12:15 19.06.2019
В России обнаружили “пропажу” миллионов гектаров государственных земель
18:15 11.06.2019
В России произошел взрыв на танкере с нефтью, есть жертвы / Видео
13:31 20.05.2019
За столкновение с другим судном с командиров российской подлодки взыскали 17 млн рублей
Новини
Азербайджан Азербайджан
15:20 15.08.2019
В Азербайджане отремонтировано буксирно-снабженческое судно / Фото
18:17 08.08.2019
Азербайджан увеличил экспорт газа в Турцию
19:20 01.08.2019
Азербайджан с 1 сентября отменяет визы для граждан Турции
14:40 01.08.2019
В мае поток туристов из Азербайджана в Турцию сократился
Всі новини країни
Армения Армения
16:00 15.08.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении провели мониторинг двустороннего учения с применением БЛА
18:30 07.08.2019
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Армении обезвредили диверсантов условного противника
14:55 06.08.2019
«Победа» приостанавливает рейсы в Армению с зимнего сезона: в Гюмри недоливают топливо
17:50 05.08.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении началось совместное учение авиации и войск ПВО
Всі новини країни
Болгария Болгария
19:00 13.08.2019
Болгария перевела авансом сразу всю сумму за восемь истребителей F-16
11:40 13.08.2019
Болгарія придбає два нові військові кораблі більш ніж за €400 мільйонів
13:20 09.08.2019
ЦВК Болгарії оштрафувала міністра оборони на тисячу євро
15:17 08.08.2019
Военные Болгарии объявили тендер на поставку 150 боевых бронемашин
Всі новини країни
Греция Греция
18:20 15.08.2019
Грецькі пожежники третій день борються з лісовими пожежами на острові Евбея
10:20 15.08.2019
Більше тисячі туристів не можуть виїхати з грецького острова
16:41 14.08.2019
Лісові пожежі у Греції: Італія та Хорватія допоможуть літаками
14:41 14.08.2019
Єгипет отримає від Греції БМП-1
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:00 15.08.2019
Експорт вина з Грузії в Росію в липні впав майже на 30%
12:00 15.08.2019
Грузинская компания попала под антииранские санкции Вашингтона
18:07 14.08.2019
Разведчики ЮВО провели специальное учение по поиску и уничтожению групп условного противника в горах Абхазии
17:41 14.08.2019
МЗС Грузії: Росія продовжила зводити паркан на лінії розмежування
Всі новини країни
Молдова Молдова
18:10 15.08.2019
У Молдові скасували змішану систему виборів
17:40 15.08.2019
План Санду щодо нової дати вшанування жертв тоталітаризму розділив Молдову
10:20 13.08.2019
Выпускник московской Военно-политической академии назначен секретарем Высшего совета безопасности Молдовы
13:00 09.08.2019
У Молдові порушили три кримінальні справи щодо незаконного прослуховування
Всі новини країни
Россия Россия
20:40 15.08.2019
Путин отказался передавать операторам частоты для 5G, принадлежащие военным
19:50 15.08.2019
Россия и Венесуэла подписали межправсоглашение о визитах военных кораблей
17:20 15.08.2019
ЮВО: Мотострелки в ходе учения поразили около 1000 различных мишеней
16:50 15.08.2019
«Газпром» попросил из бюджета триллион на новый мегапроект
Всі новини країни
Румыния Румыния
17:41 12.08.2019
У Румунії назвали фаворита серед кандидатів у президенти
12:39 12.08.2019
У Румунії десятки тисяч людей взяли участь в антиурядовому протесті
21:00 09.08.2019
В Румынии завершилась модернизация комплекса ПРО
12:40 07.08.2019
Опитування: Найпопулярнішим політиком Румунії залишається президент
Всі новини країни
Турция Турция
15:40 15.08.2019
В Турции вышел в первый рейс сухогруз, разработанный Морским инженерным бюро
09:00 15.08.2019
Туреччина почала використовувати безпілотники на півночі Сирії
15:41 14.08.2019
Внутренние войска Турции используют для патрулирования границы дроны
13:41 14.08.2019
Будівництво терміналу "Турецького потоку" завершене на 95%
Всі новини країни
Украина Украина
21:00 15.08.2019
Разработка Севастопольского ГУ позволит рисовать карту глубин с помощью морского беспилотника / Фото
20:20 15.08.2019
В оккупированном Крыму избили туриста: полиция проверяет факт драки уличного музыканта со священником
20:00 15.08.2019
Оккупанты признали, что севастопольское судостроение приносит только убытки
19:40 15.08.2019
После аннексии Крыма экономика России "топчется на месте"
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд