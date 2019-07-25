Минфин США запретит давать кредиты России и участвовать в размещении ее суверенных валютных облигаций

15:50 15.08.2019   Россия

Госдепартамент и Министерство финансов США разъяснили, что Вашингтон будет противодействовать финансированию РФ со стороны международных финансовых институтов, включая Международный валютный фонд и Всемирный банк, а американским банкам с 26 августа запретят давать кредиты России и участвовать в размещении ее суверенных валютных облигаций.

Ниже приводятся ответы на некоторые вопросы в отношении вводимых ограничений, пишет издание Финансы.РУ.

1. Кому запретили покупать суверенные облигации России?
Под определение "американский банк" попадают не только организации, занимающиеся банковской деятельностью в США, но и трастовые компании, брокеры и дилеры ценных бумаг, биржи ценных бумаг и сырья, клиринговые корпорации, инвестиционные компании, корпоративные соцпрограммы, их филиалы и дочерние структуры. Кроме того, речь идет о филиалах и подразделениях иностранных финансовых организаций в США, но не самих организациях и их подразделениях за пределами страны.

2. Что запретили покупать американским банкам?
Американским банкам запрещено "участие в первичном рынке" госбондов РФ в иностранной валюте, при этом операции с ними на вторичном рынке разрешены. Под определение "российский суверен" попадает любое министерство, агентство, суверенные фонды РФ, включая Центробанк, Фонд национального благосостояния и Министерство финансов. Санкции не распространяются на госкомпании РФ.

3. Сможет ли теперь РФ размещать евробонды?
Хотя формулировка Минфина США об "участии" в первичном рынке расплывчата, по словам управляющего партнера московского офиса юридической фирмы Debevoise & Plimpton Алана Карташкина, американские банки-корреспонденты не будут обрабатывать платежи, связанные с выпуском облигаций в долларах. В таких условиях выпустить суверенные евробонды в долларах РФ будет сложно, но размещения в других валютах возможны, говорит Кари Стайнбоуэр, партнер юридической фирмы Winston & Strawn, которая консультирует сделки по размещению еврооблигаций.
Банки РФ могут использовать запас валютной ликвидности для выкупа новых евробондов в случае выхода Минфина на рынок, сообщил ЦБР на прошлой неделе, не пояснив о каких валютах идет речь. В Минфине РФ не прокомментировали возможность выпуска евробондов.

4. Как санкции повлияют на вторичный рынок евробондов РФ?
Ограничений на покупку евробондов РФ на вторичном рынке нет, но мнения инвесторов расходятся относительно возможных последствий для котировок. Одни говорят, что санкции могут повысить стоимость еврооблигаций РФ, учитывая их дефицитность, а другие - что спад ликвидности отпугнет инвесторов. Пока работает первая теория: доходность 10-летних евробондов РФ на минимуме с размещения в марте 2018 года.

5. Какие проблемы могут возникнуть у ЦБР и ФНБ?
Теоретически санкции могут затруднить управление портфелем ценных бумаг международных резервов, включая ФНБ: для повышения доходностей могут использоваться операции репо, а их можно трактовать как заимствования. Однако это маловероятно. "Во-первых, направление операций, как правило, в другую сторону, и операции репо не должны в этом случае трактоваться как кредит Банку России", - сказала экономист по России и СНГ ИК "Ренессанс капитал" Софья Донец. По ее словам, трейд-деск Банка России вполне сможет обойтись без операций, которые можно трактовать как санкционные. В ЦБР не ответили на запрос Блумберг.

6. Проще ли теперь наложить санкции на ОФЗ?
Закон о химическом и биологическом оружии не позволяет проводить третий или последующий раунд санкций, поэтому маловероятно, что на РФ будут наложены новые санкции за отравление Скрипалей, говорит Карташкин. По оценке Eurasia Group, санкции администрации президента США, вероятно, снизят стремление конгрессменов принять законы о санкциях против РФ, включая облигации федерального займа, которые пока можно свободно покупать. Однако еще несколько законопроектов с мерами против России ждут рассмотрения в Конгрессе.



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