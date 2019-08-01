Разработка Севастопольского ГУ позволит рисовать карту глубин с помощью морского беспилотника / Фото
|21:00 15.08.2019
|Крым
Разработка Севастопольского Государственного Университета позволит рисовать карту глубин с помощью морского беспилотника.
В Севастопольском государственном университете разработан прототип беспилотного аппарата для автоматической промерки глубины небольших водоемов, сообщает Судостроение.Инфо со ссылкой на пресс-службу университета.
На аппарате можно будет размещать и другое измерительное оборудование (например, по контролю солености воды).
В настоящее время проводятся натурные испытательные работы в севастопольской бухте Голландия.
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