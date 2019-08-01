Разработка Севастопольского Государственного Университета позволит рисовать карту глубин с помощью морского беспилотника.

В Севастопольском государственном университете разработан прототип беспилотного аппарата для автоматической промерки глубины небольших водоемов, сообщает Судостроение.Инфо со ссылкой на пресс-службу университета.



На аппарате можно будет размещать и другое измерительное оборудование (например, по контролю солености воды).



В настоящее время проводятся натурные испытательные работы в севастопольской бухте Голландия.





Фото: СевГУ