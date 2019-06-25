Президент РФ Владимир Путин отказался передавать сотовым операторам диапазон частот 3,4-3,8 ГГц для внедрения сетей нового поколения 5G.

Он оставил резолюцию «Согласен» на отрицательном отзыве на инициативу от Совета безопасности, утверждают источники газеты «Ведомости», пишут Примечания.

Эти частоты являются наиболее распространенными для внедрения 5G, и иностранное оборудование разрабатывается именно для работы в этом диапазоне. По этой причине вице-премьер Максим Акимов просил Путина поручить военным расчистить диапазон для 5G, однако в июне Совет безопасности выступил против.

Взамен власти предложили рассмотреть схожий по характеристикам диапазон 4,4–4,99 ГГц, который в настоящее время используется преимущественно авиацией. Минкомсвязи обещалодоговориться с отечественными производителями о производстве инфраструктурного оборудования, однако операторы связи критически оценивали возможности российской радиоэлектронной промышленности.

Скорость мобильного интернета в 5G превышает 1 Гбит/с. В используемых сейчас сетях 4G пиковая скорость передачи данных составляет лишь 150 Мбит/с. В большинстве стран мира диапазон 3,4-3,8 ГГц является одним из популярных — это самый низкий диапазон с возможностью выделять более широкий спектр для более быстрой передачи контента.