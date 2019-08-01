В оккупированном Крыму избили туриста: полиция проверяет факт драки уличного музыканта со священником

20:20 15.08.2019   Крым

В Ялте 14 августа на городской набережной избили клирика одного из московских храмов, преподавателя Сретенской духовной семинарии, иерея Алексея Забелина. 

Об этом сам священник сообщил в соцсетях, пишет РИА «Новый День».

«Сын натер ноги, и я посадил его на свободное место на лавке, – рассказал священник. – Неожиданно подошёл человек в белом и отпихнул моего сына с лавки, сказав, что у него скоро шоу и лавка на набережной занята. От неожиданности я стал звать на помощь и полицию. Человек в белом ударил меня по лицу и в голову со словами: «Закрой хлебало! Я тут местный, а ты вали отсюда...», с нецензурной бранью он кинулся на моего сына... Как священник, я не мог ответить, но оттолкнул агрессивного артиста от сына. Прохожие вызвали полицию, полиция инертна и скорой, которую просил, – нет. Кружится голова и течёт кровь, плохо понимаю, что происходит. Прошу помощи!»

Позже выяснилось, что у мужчина сломана челюсть. Полиция оккупированной Ялты начала проверку по факту драки между уличным музыкантом и московским священником, произошедшей вечером 14 августа на набережной. 

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД по оккупированному Крыму.

"Около 19:00 в УМВД России по городу Ялте поступило сообщение о том, что на набережной между гражданами произошел конфликт, переросший в драку. Участники конфликта получили телесные повреждения. В настоящее время полиция проводит проверку по данному факту", - сообщили в пресс-службе.



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