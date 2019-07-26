Судостроительные и судоремонтные предприятия оккупированного Севастополя в 2018 году работали без прибыли. Исключением стало лишь ЦКБ «Коралл».

Об этом в эфире ForPost рассказал бывший директор Севморзавода Анатолий Череватый.

Такое положение дел в отрасли связано с экономическим санкциями, объявленными Севастополю западными странами и Украиной, считает Череватый. По его мнению, нужно менять законодательную базу, создавая более благоприятные условия для работы городских предприятий и их контрагентов.

Каковы убытки, бывший руководитель морзавода говорить не стал, отметил лишь, что со сменой руководства ведущих предприятий отрасли эта убыточность никак не связана. По его мнению, места руководителей занимают настоящие профессионалы, но при действующем законодательстве «сделать необходимый рывок в развитии просто невозможно».

Сейчас на всех уровнях – город, ОСК и Минпромторг – осуществляются меры и реальные шаги, способные изменить ситуацию, говорит Череватый. Он отметил также роль Союза промышленников и предпринимателей, где не перестают искать пути решения существующих проблем.

Сформировать конкретный перечень вопросов, определить очерёдность их решения, подключить к этому все ответственные структуры и ведомства – такие шаги было решено предпринять на встрече руководителей севастопольских предприятий с замгубернатором Марией Литовко, рассказал бывший директор Севморзавода.