После аннексии Крыма экономика России "топчется на месте"

19:40 15.08.2019   Крым

Пять лет, прошедшие с момента аннексии Крыма и начала санкционной войны с Западом, оказались для экономики России потерянными.

По сравнению с первым полугодием 2014 года - последним докризисным периодом - ВВП России вырос всего на 2%, отмечают эксперты «Центра развития ВШЭ»  в очередном выпуске «Комментариев о государстве и бизнесе», передает Бизнес.РУ.

Со средними темпами роста 0,4% в год Россия в 7,5 раз отстала от мировой экономики, прибавившей 15%, в 6 раз - от американской (+12% за 5 лет) и почти в 20 раз - от китайской, рост которой составил 39,4%.

Бег на месте с потерей доли в мировом ВВП сопровождался дальнейшей деградацией структуры экономики и усилением ее сырьевого крена.

Несмотря на обвал цен на нефть, отрасли, связанные с добычей природных ресурсов, их транспортировкой за рубеж и обслуживанием финансовых потоков от углеводородной ренты, живут даже лучше, чем прежде: добывающая промышленность за 5 лет выросла на 12,6%, транспорт - почти на 10%, финансовая деятельность - на 13,3%.

Со скоростью, близкой к 10% за пять лет, вырос сектор госуправления на фоне дальнейшего огосударствления экономики и расширения армии чиновников и силовиков. Обрабатывающая промышленность выросла лишь на 4,4%, несмотря на то, что в этот сектор Росстат включает производство оружия, на которое ежегодно в рамках госпрограммы вооружения федеральный бюджет тратит около 2 триллионов рублей.

Обвальное падение - на 13% за пять лет - зафиксировано в торговле, на 15% рухнул сектор коммунальных услуг (водоснабжение и утилизация отходов).

На 9% упала «деятельность домашних хозяйств», столкнувшихся с рекордным с 1990х годов падением реальных располагаемых доходов. На столько же сжался сектор предоставления информации и связи.

На 3,5% за пять лет снизились объемы выпуска в секторе высококвалифицированных услуг, куда помимо прочего включены и научные исследования.

Производство высокотехнологичных товаров упало на 2,7% по сравнению с 2015 годом (более ранних данных у Росстата нет). Причем, если в первые санкционные годы сектор рос (на 10,1% в 2016 году и 5% в 2017-м), то после ужесточения технологических санкций и повышения налоговой нагрузки начался спад (на 4,9% в 2018 году), который затем превратился в двузначный обвал (на 11,5% за первую половину 2019 года).

«Последние шесть лет застоя наглядно показали, что увеличение богатства, повышение финансовой независимости российского крупного бизнеса не транслируется в развитие широкой экономики, рост малого и среднего бизнеса, а также доходов потребителей. Есть две экономики: экономика, отраженная в динамике фондового рынка, и остальная - застойная», - констатирует аналитик «Фридом Финанс» Александр Осин.

Попытка развернуть экономику на Восток не меняет ситуации: Россия экспортирует в Китай почти исключительно сырье. В российском экспорте в КНР «передельные» отрасли занимают менее 10%, а доля обрабатывающих отраслей в китайском экспорте в РФ - свыше 80%.

«Таким образом, Россия, уже финансирующая дефициты западных стан прямо  (за счет своих вложений в резервные фонды) и косвенно (за счет слабости экономической политики, не создающей на рынке инвестиционных альтернатив) теперь включается в поддержку еще одной разбалансированной системы - китайской», - резюмирует Осин.



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