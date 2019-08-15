С июня 2019 года импорт нефтепродуктов через порт Николаев практически не осуществляется.

Такие данные опубликовали в Администрации морских портов Украины (АМПУ), пишет Центр транспортных стратегий.

Перевалка упала после того, как Днепропетровское управление ГФС начало проводить следственные действия на территории местного терминала.

В июне-июле порт Николаев, по данным АМПУ, принял около 1 тыс. т нефтепродуктов. Для сравнения, в мае через Николаев поступило 30,04 тыс. т нефтепродуктов, а среднемесячный импорт в прошлом году составил 31,3 тыс. т/месяц.

Объемы перевалки в этом порту упали до минимума после того, как Днепропетровское управление ГФС начало проводить следственные действия на территории местного терминала "Ойл Трансшипмент" в рамках расследования деятельности группы компании "Трейд Коммодити". Именно эта компания была основным клиентом нефтеперевалочного комплекса в порту Николаева.

В конце мая 2019 года Днепропетровское управление ГФС опечатало резервуары "Ойл Трансшипмент" с 11 тыс. т базового масла, что предназначалось для ООО "Оптимус Коннекшн" (аффилировано с "Трейд Коммодити"). Масло по-прежнему заблокировано в резервуарах терминала и ГФС продолжает попытки его арестовать.

С июня, по данным АМКУ, не осуществляется импорт топлива и через порт Южный. По имеющейся информации, в начале августа порт возобновил перевалку импортного топлива, приняв нефтерудовоз Optimaflot с туркменским горючим. Причина двухмесячной приостановки связана с большими накопленными запасами топлива в резервуарах порта.

В июле через морские порты было импортировано 102,25 тыс. т нефтепродуктов (дизтопливо, нефть и прочее). Основной объем пришелся на терминалы, находящиеся под контролем группы "Приват" - более 80% всех поставок. Импорт нефтепродуктов в июле осуществлялся через морские порты Одессы (60 тыс. т), Черноморска (25,7 тыс. т), Херсона (13 тыс. т), Измаила (2,95 тыс. т). Также туркменское дизтопливо принимает порт Запорожье, но он не входит в состав АМПУ и статистика по нему отсутствует.

Ранее ЦТС писал о том, что Беларусь собирается нарастить импорт дизтоплива в Украину. Подобное увеличение объемов стало возможным благодаря договоренностям президентов Украины и Беларуси.