Судно-порушник, яке поставляло пальне для ЧФ Росії, вийшло в нейтральні води Чорного моря / Фото
|19:00 15.08.2019
|Крым
Судно-порушник MRIYA, яке поставляло пальне для Чорноморського флоту РФ, вийшло в нейтральні води Чорного моря.
Раніше судно відмовився заарештувати Херсонський міський суд, повідомляє Центр журналістських розслідувань.
Згідно з даними MarineTraffic, судно Mriya (Vilga), покинуло порт у Херсоні, взявши курс на Одесу, а потім вийшло в нейтральні води Чорного моря.
14 серпня прокуратура АРК оскаржила рішення Херсонського міського суду, який відмовився заарештувати судно MRIYA, яке в порушення закону заходило в закриті України порти окупованого Криму, поставляло паливо для Чорноморського флоту РФ і підозрюється в контрабанді нафтопродуктів.
В СБУ заявили, що «справа на контролі».
13 серпня Херсонський міський суд відмовився заарештовувати судно MRIYA.
10 серпня в порту Херсона українські правоохоронці проводили обшук на судні MRIYA, яке в порушення закону заходило в закриті України порти окупованого Криму, поставляло паливо для Чорноморського флоту РФ і підозрюється в контрабанді нафтопродуктів.
У червні 2015 це ж судно, але під назвою VILGA, поставляло паливо для підрозділів Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі.
Танкер MRIYA знаходиться складеному Моніторингової групою фонду «Майдану закордонних справ» і порталу BSNews «чорному списку» морських суден, які після окупації Криму Росією відвідували закриті Україною порти окупованого Криму. Згідно їх бази даних, в 2015 році судно, тоді під назвою VILGA (прапор Росії, IMO: 9109811), тричі заходило в порт Севастополя для доставки нафтопродуктів на головну нафтобазу Чорноморського флоту РФ в Сухарній балці: 11 травня, 1 червня і 26 червня.
За інформацією сайту vesselfinder.com, танкер MRIYA (прапор України, IMO: 9109811) побудований в 1995 році, дедвейт – 3085 т. До 2018 року судно називалося VILGA, до того – SARATOV CITY.
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