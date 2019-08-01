США постоянно отслеживают нарушения России, например, такие как продолжающаяся милитаризация Крыма, и отвечают санкциями, и санкции будут «действовать так долго, пока Россия будет оставаться в Крыму».

Об этом заявил поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор в интервью «Европейской правде», пишет Черноморская безопасность.

Американский дипломат подчеркнул важность крымского вопроса для США и обратил внимание, что в Крымской декларации четко сказано, что США никогда не признают российской оккупации Крыма.

«А еще там (в Крымской декларации – ЧБ) говорится, что жесткая политика санкций - которые, напомню, оказывающие влияние на Москву - будет действовать так долго, пока Россия будет оставаться в Крыму. Поэтому важно, что мы сохраняем это давление», - сказал Поверенный в делах США в Украине.

По мнению Уильяма Тейлора, Россия своими действиями демонстрирует «уровень презрения к международному праву».

«И если мы хотим вернуться в мир, который руководствуется правилами, то должны решить вопросы и Крыма, и Донбасса. Без этого не восстановить ту систему, которая обеспечивала мир в Европе на протяжении 70 лет и сделала возможным экономическое развитие Европы. Для ее возвращения надо работать», - сказал дипломат.

По словам Тейлора, американская сторона постоянно пересматривает санкционную политику: проводит анализ эффективности работы уже введенных ограничений и отслеживает новые действия РФ, «и продолжающаяся милитаризация Крыма - это пример таких «новых действий»; поэтому, «когда узнаем о новых нарушениях, рассматриваем возможность новых санкций против России».