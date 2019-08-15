Грецькі пожежники третій день борються з лісовими пожежами на острові Евбея

18:20 15.08.2019   Греция

У Греції пожежники вже третій день борються з масштабною пожежею в заповідних лісах острова Евбея.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

У четвер 12 літаків, у тому числі два відправлених з Італії і один з Іспанії, і 11 вертольотів відновили польоти незабаром після світанку. Близько 100 пожежників були відправлені на допомогу колегам протягом ночі, в результаті чого загальне число пожежників, які намагаються загасити вогонь на Евбеї зросло до 382.

Пожежа спалахнула близько 3 години ночі у вівторок, 13 серпня, і спустошила густий сосновий ліс у заповідній зоні.

Чотири села були евакуйовані в перший день пожежі, хоча в середу деякі мешканці повернулися в свої будинки.

Один пожежник з числа добровольців отримав опіки.

Влада Греції оголосила в регіоні надзвичайний стан і попросила про допомогу в боротьбі з пожежами у інших європейських країн.

Лісові пожежі поширені в Греції в спекотні, сухі літні місяці. Влада неодноразово попереджала громадськість про неприпустимість проведення заходів на свіжому повітрі, які можуть призвести до пожеж, таких як зварювальні роботи, спалювання бур'янів або розпалювання багать і барбекю. Парки і лісові масиви закриваються в періоди високої пожежної небезпеки, і щодня випускаються бюлетені про рівень пожежної небезпеки по всій країні.

Минулого літа більше 100 людей загинули в результаті пожежі у прибережній зоні на північний схід від Афін.



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