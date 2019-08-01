В українського політв'язня Дудки погіршився стан здоров'я

17:00 15.08.2019   Крым

У засудженого в окупованому Севастополі у справі "українських диверсантів" Володимира Дудки погіршується стан здоров'я в умовах Сімферопольського СІЗО №1.

Про це свідчать результати проведеного близько року тому медичного обстеження, розповів сайту КримРеалії син Володимира Дудки Ілля, пише Укрінформ.

"У цих результатах вказано, що у нього білий рубець у шлунку, що свідчить про пережиту виразку шлунка. Також у нього аденома простати та пісок у нирках. Ці хвороби з'явилися у нього вже після арешту. Тато регулярно скаржиться на біль у ділянці живота і паху. Лікар поцікавився, які ліки він приймає, але своє призначення не виписав", - повідомив Ілля Дудка.

За його словами, батько написав заяву про те, щоб результати обстеження видали в письмовому вигляді йому та адвокатам, щоб фахівці за межами СІЗО могли призначити лікування.

Також син політв'язня розповів, що в засудженого у справі «українських диверсантів» Олексія Бессарабова змінився адвокат, у зв'язку з чим розгляд апеляційної скарги, імовірно, відкладеться на невизначений час.

"В Олексія Бессарабова змінився адвокат, він ознайомлюється з матеріалами, тому розгляд апеляційної скарги найближчим часом малоймовірний. Батько з Олексієм у додатках до апеляційної скарги написали чимало зауважень на вирок. Крім того, вони оскаржили той факт, що у вироку не було вказане їх українське громадянство. Суд цю скаргу задовольнив", - пояснив Дудка.

Як повідомлялося, підконтрольний Росії "Севастопольський міський суд" 4 квітня засудив фігурантів справи "українських диверсантів" Володимира Дудку та Олексія Бессарабова до 14 років в'язниці. Суд також призначив штраф: Дудці — у розмірі 350 тисяч рублів, Бессарабову — у розмірі 300 тисяч рублів.



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