Росія посилює репресії проти тих, хто виступає за свободу і справедливість, написала в Twitter прес-секретар Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко.

Так в МЗС відреагували на відмову російського суду перевести з колонії на виправні роботи політв'язня Олександра Кольченка, пише ZN,UA.

"Російський суд відхилив клопотання українського політв'язня Олександра Кольченка про переведення на виправні роботи замість позбавлення волі в колонії. Росія посилює свої репресивні заходи проти тих, хто виступає за свободу і справедливість", - написала Зеленко.

У МЗС також вимагають звільнити тяжкохворого кримського татарина Едема Бекірова також, як і Олександра Кольченка.

"Зараз важливо висвітлити погіршення стану здоров'я Едема Бекірова, інваліда, затриманого російською окупаційною владою за сфабрикованими звинуваченнями. Ми вимагаємо від Росії звільнити Бекірова, який потребує термінової медичної допомоги", - додала Зеленко.

Напередодні суд міста Копейськ Челябінської області відмовив достроково звільнити Олександра Кольченка, якого незаконно засудили до 10 років в'язниці, після того, як українець подав клопотання про переведення на виправні роботи замість ув'язнення в колонії. В Росії українця незаконно звинувачують в організації теракту.

8 серпня підконтрольний Росії "суд" продовжив арешт Бекірова до 11 вересня. Активіст має ряд проблем зі здоров'ям: цукровий діабет, підвищений тиск, у нього ампутована нога. Політв'язень переконаний в тому, що не переживе етап, і воліє "голодну смерть у СІЗО". Після конвоювання Бекірова до суду 8 серпня, стан здоров'я політв'язня погіршився. Окупанти сфабрикували звинувачення за ч. 2 ст. 222 і ч. 2 ст. 222.1 (зберігання і передача вибухових речовин і боєприпасів) Кримінального кодексу РФ.