МЗС: Росія посилює репресії проти тих, хто виступає за свободу і справедливість

16:40 15.08.2019   Крым

Росія посилює репресії проти тих, хто виступає за свободу і справедливість, написала в Twitter прес-секретар Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко. 

Так в МЗС відреагували на відмову російського суду перевести з колонії на виправні роботи політв'язня Олександра Кольченка, пише ZN,UA.

"Російський суд відхилив клопотання українського політв'язня Олександра Кольченка про переведення на виправні роботи замість позбавлення волі в колонії. Росія посилює свої репресивні заходи проти тих, хто виступає за свободу і справедливість", - написала Зеленко.

У МЗС також вимагають звільнити тяжкохворого кримського татарина Едема Бекірова також, як і Олександра Кольченка.

"Зараз важливо висвітлити погіршення стану здоров'я Едема Бекірова, інваліда, затриманого російською окупаційною владою за сфабрикованими звинуваченнями. Ми вимагаємо від Росії звільнити Бекірова, який потребує термінової медичної допомоги", - додала Зеленко.

Напередодні суд міста Копейськ Челябінської області відмовив достроково звільнити Олександра Кольченка, якого незаконно засудили до 10 років в'язниці, після того, як українець подав клопотання про переведення на виправні роботи замість ув'язнення в колонії. В Росії українця незаконно звинувачують в організації теракту.

8 серпня підконтрольний Росії "суд" продовжив арешт Бекірова до 11 вересня. Активіст має ряд проблем зі здоров'ям: цукровий діабет, підвищений тиск, у нього ампутована нога. Політв'язень переконаний в тому, що не переживе етап, і воліє "голодну смерть у СІЗО". Після конвоювання Бекірова до суду 8 серпня, стан здоров'я політв'язня погіршився. Окупанти сфабрикували звинувачення за ч. 2 ст. 222 і ч. 2 ст. 222.1 (зберігання і передача вибухових речовин і боєприпасів) Кримінального кодексу РФ.



Ще на цю тему:

17:00 15.08.2019
В українського політв'язня Дудки погіршився стан здоров'я
08:01 12.08.2019
Сенцов у своїх листах висловився на підтримку протестуючих в РФ
18:50 09.08.2019
Обвинувачених у «тероризмі» українців окупанти тримають в окремому блоці СІЗО
08:21 08.08.2019
Сущенко підписав документи про згоду відбувати термін в Україні - Фейгін
20:30 07.08.2019
Панову у колонії РФ відмовилися надавати меддопомогу
17:30 07.08.2019
Сущенка залишили у “безпечному місці” колонії ще на три місяці
13:00 07.08.2019
Правозахисниця розповіла подробиці "зникнення" політв'язня Клиха
10:00 07.08.2019
Звільнено політв’язня Стешенка, засудженого у 2018 році в окупованому Криму
11:39 06.08.2019
В’язня Кремля Клиха етапували до в'язниці Верхньоуральська - правозахисниця
08:00 05.08.2019
Політв'язня Балуха знову відправили у штрафний ізолятор
09:40 01.08.2019
В Москве прошли пикеты в поддержку украинских политзаключенных / Фото
17:05 31.07.2019
ГПУ підготувала підозру слідчому СК РФ за притягнення Карпюка до кримінальної відповідальності
Новини
Азербайджан Азербайджан
15:20 15.08.2019
В Азербайджане отремонтировано буксирно-снабженческое судно / Фото
18:17 08.08.2019
Азербайджан увеличил экспорт газа в Турцию
19:20 01.08.2019
Азербайджан с 1 сентября отменяет визы для граждан Турции
14:40 01.08.2019
В мае поток туристов из Азербайджана в Турцию сократился
Всі новини країни
Армения Армения
16:00 15.08.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении провели мониторинг двустороннего учения с применением БЛА
18:30 07.08.2019
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Армении обезвредили диверсантов условного противника
14:55 06.08.2019
«Победа» приостанавливает рейсы в Армению с зимнего сезона: в Гюмри недоливают топливо
17:50 05.08.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении началось совместное учение авиации и войск ПВО
Всі новини країни
Болгария Болгария
19:00 13.08.2019
Болгария перевела авансом сразу всю сумму за восемь истребителей F-16
11:40 13.08.2019
Болгарія придбає два нові військові кораблі більш ніж за €400 мільйонів
13:20 09.08.2019
ЦВК Болгарії оштрафувала міністра оборони на тисячу євро
15:17 08.08.2019
Военные Болгарии объявили тендер на поставку 150 боевых бронемашин
Всі новини країни
Греция Греция
18:20 15.08.2019
Грецькі пожежники третій день борються з лісовими пожежами на острові Евбея
10:20 15.08.2019
Більше тисячі туристів не можуть виїхати з грецького острова
16:41 14.08.2019
Лісові пожежі у Греції: Італія та Хорватія допоможуть літаками
14:41 14.08.2019
Єгипет отримає від Греції БМП-1
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:00 15.08.2019
Експорт вина з Грузії в Росію в липні впав майже на 30%
12:00 15.08.2019
Грузинская компания попала под антииранские санкции Вашингтона
18:07 14.08.2019
Разведчики ЮВО провели специальное учение по поиску и уничтожению групп условного противника в горах Абхазии
17:41 14.08.2019
МЗС Грузії: Росія продовжила зводити паркан на лінії розмежування
Всі новини країни
Молдова Молдова
18:10 15.08.2019
У Молдові скасували змішану систему виборів
17:40 15.08.2019
План Санду щодо нової дати вшанування жертв тоталітаризму розділив Молдову
10:20 13.08.2019
Выпускник московской Военно-политической академии назначен секретарем Высшего совета безопасности Молдовы
13:00 09.08.2019
У Молдові порушили три кримінальні справи щодо незаконного прослуховування
Всі новини країни
Россия Россия
20:40 15.08.2019
Путин отказался передавать операторам частоты для 5G, принадлежащие военным
19:50 15.08.2019
Россия и Венесуэла подписали межправсоглашение о визитах военных кораблей
17:20 15.08.2019
ЮВО: Мотострелки в ходе учения поразили около 1000 различных мишеней
16:50 15.08.2019
«Газпром» попросил из бюджета триллион на новый мегапроект
Всі новини країни
Румыния Румыния
17:41 12.08.2019
У Румунії назвали фаворита серед кандидатів у президенти
12:39 12.08.2019
У Румунії десятки тисяч людей взяли участь в антиурядовому протесті
21:00 09.08.2019
В Румынии завершилась модернизация комплекса ПРО
12:40 07.08.2019
Опитування: Найпопулярнішим політиком Румунії залишається президент
Всі новини країни
Турция Турция
15:40 15.08.2019
В Турции вышел в первый рейс сухогруз, разработанный Морским инженерным бюро
09:00 15.08.2019
Туреччина почала використовувати безпілотники на півночі Сирії
15:41 14.08.2019
Внутренние войска Турции используют для патрулирования границы дроны
13:41 14.08.2019
Будівництво терміналу "Турецького потоку" завершене на 95%
Всі новини країни
Украина Украина
21:00 15.08.2019
Разработка Севастопольского ГУ позволит рисовать карту глубин с помощью морского беспилотника / Фото
20:20 15.08.2019
В оккупированном Крыму избили туриста: полиция проверяет факт драки уличного музыканта со священником
20:00 15.08.2019
Оккупанты признали, что севастопольское судостроение приносит только убытки
19:40 15.08.2019
После аннексии Крыма экономика России "топчется на месте"
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд