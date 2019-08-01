На полигоне Прудбой Южного военного округа в Волгоградской области мотострелки во взаимодействии с танковыми и артиллерийскими подразделениями в рамках активной фазы двухстороннего батальонного тактического учения поразили около 1000 мишеней, имитирующих авиацию, бронетехнику и живую силу условного противника.

В учении друг другу противостоят батальонные тактические группы. Мотострелки отработали ряд тактических эпизодов, в том числе бой в населенном пункте, маневренную оборону, разведывательно-ударные действия во взаимодействии с авиацией и реактивной артиллерией, пишет пресс-служба Минобороны России.

В мероприятии принимают участие более 1000 военнослужащих, задействовано около 300 единиц боевой техники и авиации, в том числе фронтовые бомбардировщики Су-24М, транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8АМТШ, танки Т-90А, боевые машины пехоты БМП-3, зенитные ракетные комплексы «Тор», самоходные гаубицы «Мста-С», «Хоста», а также комплексы с беспилотными летательными аппаратами.

Кульминацией учения в конце недели станет масштабное форсирование участка реки Дон шириной более 300 м с захватом плацдарма условного противника, где при поддержке авиации будет переброшено около 100 единиц боевой и специальной техники как своим ходом по понтонным мостам и вплавь, так и на паромах, организованных инженерами ЮВО.