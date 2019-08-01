В Краснодарском крае в ходе масштабного двустороннего командно-штабного учения эскадрилья штурмовиков Су-25СМ3 уничтожила заглубленные командные пункты условного противника ракетами класса «воздух-поверхность».

Экипажи самолетов совершили более 20 вылетов на поиск и уничтожение объекта, пишет пресс-служба Минобороны России.

Выполнение учебно-боевых задач осуществлялось в сложной помеховой обстановке в условиях активного радиоэлектронного подавления.

Полеты проходили на скоростях от 700 до 750 километров в час на высоте до 3 тыс. м.

Ранее звено штурмовиков Су-25 совершило перелет из Краснодарского края на грунтовый аэродром в Ростовской области, где были дозаправлены и вооружены управляемыми ракетами.