ЮВО: Эскадрилья штурмовиков "уничтожила" заглубленные командные пункты условного противника
|16:20 15.08.2019
|Краснодарский край
В Краснодарском крае в ходе масштабного двустороннего командно-штабного учения эскадрилья штурмовиков Су-25СМ3 уничтожила заглубленные командные пункты условного противника ракетами класса «воздух-поверхность».
Экипажи самолетов совершили более 20 вылетов на поиск и уничтожение объекта, пишет пресс-служба Минобороны России.
Выполнение учебно-боевых задач осуществлялось в сложной помеховой обстановке в условиях активного радиоэлектронного подавления.
Полеты проходили на скоростях от 700 до 750 километров в час на высоте до 3 тыс. м.
Ранее звено штурмовиков Су-25 совершило перелет из Краснодарского края на грунтовый аэродром в Ростовской области, где были дозаправлены и вооружены управляемыми ракетами.
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