ЮВО: На российской военной базе в Армении провели мониторинг двустороннего учения с применением БЛА
|16:00 15.08.2019
|Армения
Военнослужащие российской военной базы в Армении выполнили мониторинг двустороннего ротного тактического учения на полигонах Камхуд и Алагяз с применением современных комплексов беспилотных летательных аппаратов.
В ходе учения расчеты комплексов БЛА отработали действия по ведению фото- и видеосъемки огневых позиций и военных объектов условного противника, совершили воздушную разведку местности, передали координаты на командный пункт, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Более половины занятий расчеты БЛА проводят в темное время суток, а также в движении в составе колонн при совершении маршей военной техники.
В двустороннем ротном тактическом учении принимают участие более 500 военнослужащих, задействовано более 100 единиц военной техники, в том числе самолеты оперативно-тактической и армейской авиации.
Сообщается, что подразделения материально-технического обеспечения (МТО) российской военной базы в Армении в рамках проведения двустороннего ротного тактического учения обеспечат военнослужащих горячей пищей, свежим хлебом, проведут банно-прачечные мероприятия в полевых условиях и заправят военную технику горюче-смазочными материалами.
В ходе специальных учений МТО специалисты отработают более 100 нормативов по боевому обеспечению военнослужащих в условиях ведения наступательного и оборонительного боя. Подразделения совершат 100-км марш на полигон Алагяз и обеспечат подвоз горюче-смазочных материалов, боеприпасов, продуктов питания, банно-прачечного оборудования, организуют полевые кухни, хлебобулочные комбинаты и ремонтные мастерские.
В полевых условиях будут развернуты пункты приготовления и выдачи горячей пищи, обслуживания и заправки вооружения и военной техники, помывки и медицинского обеспечения участников двустороннего ротного тактического учения.
К учению привлечены более 500 военнослужащих, задействовано более 100 единиц военной техники, в том числе самолеты оперативно-тактической и армейской.
Ще на цю тему:
ЮВО: Мотострелки в ходе учения поразили около 1000 различных мишеней
ЮВО: Эскадрилья штурмовиков "уничтожила" заглубленные командные пункты условного противника
Самолеты-разведчики ЧФ провели учения по поиску кораблей противника
Разведчики ЮВО провели специальное учение по поиску и уничтожению групп условного противника в горах Абхазии
ЮВО: В Краснодарском крае началось учение по топогеодезическому и навигационному обеспечению войск
ЮВО: Экипажи вертолетов провели высадку аэромобильных групп в горах Северного Кавказа
ЮВО: Фронтовые бомбардировщики уничтожили условного противника
ЮВО: В Дагестане началось двустороннее учение с морскими пехотинцами Каспийской флотилии
ЮВО: Танкисты российской военной базы в Абхазии прошли курс подводного вождения современных бронемашин
ЮВО: На Каспийской флотилии началось двустороннее тактическое учение с группировками разнородных сил