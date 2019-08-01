Военнослужащие российской военной базы в Армении выполнили мониторинг двустороннего ротного тактического учения на полигонах Камхуд и Алагяз с применением современных комплексов беспилотных летательных аппаратов.

В ходе учения расчеты комплексов БЛА отработали действия по ведению фото- и видеосъемки огневых позиций и военных объектов условного противника, совершили воздушную разведку местности, передали координаты на командный пункт, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Более половины занятий расчеты БЛА проводят в темное время суток, а также в движении в составе колонн при совершении маршей военной техники.

В двустороннем ротном тактическом учении принимают участие более 500 военнослужащих, задействовано более 100 единиц военной техники, в том числе самолеты оперативно-тактической и армейской авиации.

Сообщается, что подразделения материально-технического обеспечения (МТО) российской военной базы в Армении в рамках проведения двустороннего ротного тактического учения обеспечат военнослужащих горячей пищей, свежим хлебом, проведут банно-прачечные мероприятия в полевых условиях и заправят военную технику горюче-смазочными материалами.

В ходе специальных учений МТО специалисты отработают более 100 нормативов по боевому обеспечению военнослужащих в условиях ведения наступательного и оборонительного боя. Подразделения совершат 100-км марш на полигон Алагяз и обеспечат подвоз горюче-смазочных материалов, боеприпасов, продуктов питания, банно-прачечного оборудования, организуют полевые кухни, хлебобулочные комбинаты и ремонтные мастерские.

В полевых условиях будут развернуты пункты приготовления и выдачи горячей пищи, обслуживания и заправки вооружения и военной техники, помывки и медицинского обеспечения участников двустороннего ротного тактического учения.

К учению привлечены более 500 военнослужащих, задействовано более 100 единиц военной техники, в том числе самолеты оперативно-тактической и армейской.