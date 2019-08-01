11 августа 2019 года вышло в первый рейс новое многоцелевое сухогрузное судно компании Palmali, разработанное по проекту Морского инженерного бюро из Санкт-Петербурга.



Отмечается, что судно было переоборудовано в 2019 году из танкера проекта 00201Л турецкой верфью Dogruyol Shipyard, пишет Судостроение.Инфо.

Основные работы заняли около 4 месяцев.



Сухогрузное судно проекта RSD29 (тип Mammad Amin Resulzadeh):



Разработчик проекта — Морское инженерное бюро.



Основное назначение судна — перевозка генеральных и навалочных грузов (в том числе зерна), пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, угля, опасных грузов классов 1, 2, 3, 4, 5, 6.1, 8, 9 в соответствии с МК МПОГ и грузов категории "В" из МК МПНГ.

Длина — 129,3 м

Ширина — 16,5 м

Высота борта — 6,8 м

Осадка — 4,742 м

Дедвейт — 6 тыс. 131 т

Автономность — 15 сут.

Дальность плавания — 4 тыс. миль

Объем грузовых трюмов — 8 тыс. 334 куб. м

Класс РС — КМ Ice1 R2 АUT1

Мощность — 1,8 тыс. кВт

Экипаж — 11 чел. (максимально — 16)

Скорость — 10 уз





Фото: Морское инженерное бюро