В Турции вышел в первый рейс сухогруз, разработанный Морским инженерным бюро
|15:40 15.08.2019
|Турция
11 августа 2019 года вышло в первый рейс новое многоцелевое сухогрузное судно компании Palmali, разработанное по проекту Морского инженерного бюро из Санкт-Петербурга.
Отмечается, что судно было переоборудовано в 2019 году из танкера проекта 00201Л турецкой верфью Dogruyol Shipyard, пишет Судостроение.Инфо.
Основные работы заняли около 4 месяцев.
Сухогрузное судно проекта RSD29 (тип Mammad Amin Resulzadeh):
Разработчик проекта — Морское инженерное бюро.
Основное назначение судна — перевозка генеральных и навалочных грузов (в том числе зерна), пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, угля, опасных грузов классов 1, 2, 3, 4, 5, 6.1, 8, 9 в соответствии с МК МПОГ и грузов категории "В" из МК МПНГ.
Длина — 129,3 м
Ширина — 16,5 м
Высота борта — 6,8 м
Осадка — 4,742 м
Дедвейт — 6 тыс. 131 т
Автономность — 15 сут.
Дальность плавания — 4 тыс. миль
Объем грузовых трюмов — 8 тыс. 334 куб. м
Класс РС — КМ Ice1 R2 АUT1
Мощность — 1,8 тыс. кВт
Экипаж — 11 чел. (максимально — 16)
Скорость — 10 уз
Фото: Морское инженерное бюро