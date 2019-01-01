В Азербайджане отремонтировано буксирно-снабженческое судно / Фото
|15:20 15.08.2019
|Азербайджан
Азербайджанский судоремонтный завод Bibi-Eibat осуществил ремонт буксирно-снабженческого судна Mardakan.
Об этом сообщает пресс-служба собственника судна ("Азербайджанское каспийское морское пароходство"), пишет Sudostroenie.info.
Был осуществлен ремонт двигательно-рулевого комплекса, донно-забортной арматуры и протекторных установок. Была произведена замена поврежденных участков подводной и надводных частей корпуса.
Кроме того, был проведен ремонт столовой, санузлов, комнат для отдыха и кают. После завершения капитального ремонта корпуса, были проведены работы по покраске.
Фото: АКМП
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