Азербайджанский судоремонтный завод Bibi-Eibat осуществил ремонт буксирно-снабженческого судна Mardakan.

Об этом сообщает пресс-служба собственника судна ("Азербайджанское каспийское морское пароходство"), пишет Sudostroenie.info.



Был осуществлен ремонт двигательно-рулевого комплекса, донно-забортной арматуры и протекторных установок. Была произведена замена поврежденных участков подводной и надводных частей корпуса.



Кроме того, был проведен ремонт столовой, санузлов, комнат для отдыха и кают. После завершения капитального ремонта корпуса, были проведены работы по покраске.



Фото: АКМП