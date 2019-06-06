На Судостроительном заводе "Вымпел" спущено на воду судно на подводных крыльях "Комета 120М".

Об этом сообщает паблик ВКонтакте "Суда на подводных крыльях | HYDROFOILS", передает сайт Судостроение Info.



Район эксплуатации будущего судна — моря с морским тропическим климатом. Конкретное место будущей эксплуатации — маршрут Севастополь-Ялта-Севастополь.

Морское пассажирское судно на подводных крыльях "Комета 120М" проекта 23160^



Разработчик проекта — ЦКБ по СПК им. Алексеева.

Район эксплуатации — моря с морским тропическим климатом. Удаление от порта — убежища в открытых морях до 50 миль;

Длина — 35,2 м, ширина — 10,3 м, водоизмещение — 73 т, осадка габаритная на плаву — 3,5 м, скорость — 35 уз, экипаж — 5 чел., пассажировместимость — 120 чел.

Мощность двигателей — 2 х 820 кВт, часовой расход топлива — 320 кг/час, дальность хода в полном водоизмещении — 200 миль, автономность плавания — 8 часов



Фото: Станислав Круглов