На СЗ "Вымпел" спущена на воду очередная "Комета" для оккупированного Крыма
|15:00 15.08.2019
|Крым
На Судостроительном заводе "Вымпел" спущено на воду судно на подводных крыльях "Комета 120М".
Об этом сообщает паблик ВКонтакте "Суда на подводных крыльях | HYDROFOILS", передает сайт Судостроение Info.
Район эксплуатации будущего судна — моря с морским тропическим климатом. Конкретное место будущей эксплуатации — маршрут Севастополь-Ялта-Севастополь.
Морское пассажирское судно на подводных крыльях "Комета 120М" проекта 23160^
Разработчик проекта — ЦКБ по СПК им. Алексеева.
Район эксплуатации — моря с морским тропическим климатом. Удаление от порта — убежища в открытых морях до 50 миль;
Длина — 35,2 м, ширина — 10,3 м, водоизмещение — 73 т, осадка габаритная на плаву — 3,5 м, скорость — 35 уз, экипаж — 5 чел., пассажировместимость — 120 чел.
Мощность двигателей — 2 х 820 кВт, часовой расход топлива — 320 кг/час, дальность хода в полном водоизмещении — 200 миль, автономность плавания — 8 часов
Фото: Станислав Круглов
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