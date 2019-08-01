Боевые пловцы ЧФ оккупантов отработали подводные стрельбы в Черном море
|14:40 15.08.2019
|Крым
Отряд по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами Крымской военной морской базы Черноморского флота страны-агрессора отработал подводные стрельбы из специального оружия.
Учения проходили на специально оборудованных участках морского побережья в акватории Черного моря, сообщил отдел информационного обеспечения ЧФ , пишет Крыминформ.
«В ходе занятий личный состав отработал упражнения по подводному плаванию в различное время суток в полном водолазном снаряжении. В подводном положении бойцы отряда ПДСС отработали навыки стрельбы из специального подводного пистолета СПП-1 и специального подводного автомата АПС по неподвижным и движущимся мишеням. В качестве подводных мишеней использовались специальные ростовые макеты-мишени», – сообщили в отделе.
В ходе учений военнослужащие также отработали водолазные спуски на разные глубины, элементы подводного ориентирования в условиях ограниченной видимости и способы оказания первой медицинской помощи водолазу при получении им баротравм разной степени тяжести.
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