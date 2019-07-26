Фирма, организующая поездки в оккупированный Крым для граждан ЕС, начнет работу в Словакии.

Об этом «Известиям» рассказал автор идеи, словацкий депутат Петер Марчек, пишет Крыминформ.



«Сейчас словаки, а также граждане остальных стран Евросоюза имеют возможность посещать полуостров самостоятельно. Тем не менее трудности с организацией поездки и решением ряда других вопросов многих людей отпугивают. Поэтому наша задача – максимально облегчить европейцам путешествие в Крым. Я уверен, что реализуемый проект будет пользоваться спросом», – заявил изданию Марчек.

По словам Марчека, несколько дней назад он был на аннексированном полуострове вместе с представителями словацкой туриндустрии, которых удивил регион. «Туристов здесь ждут не только солнечные пляжи и прекрасные горы, но и много исторических достопримечательностей. Достаточно вспомнить Ласточкино гнездо, Ливадийский или Массандровский дворцы», – отметил он.

Над реализацией проекта сейчас работает группа юристов. Введенные в 2014 году антироссийские санкции не позволяют европейскому бизнесу оказывать туруслуги в оккупированных Крыму и Севастополе.

«Тем не менее какие-либо более точные формулировки фактически отсутствуют. С уверенностью могу сказать, что деятельность компании ни в коем случае не будет нарушать законодательство», – отметил Марчек.