Европейская фирма решила заняться организацией туров граждан ЕС в оккупированный Крым
|14:20 15.08.2019
|Крым
Фирма, организующая поездки в оккупированный Крым для граждан ЕС, начнет работу в Словакии.
Об этом «Известиям» рассказал автор идеи, словацкий депутат Петер Марчек, пишет Крыминформ.
«Сейчас словаки, а также граждане остальных стран Евросоюза имеют возможность посещать полуостров самостоятельно. Тем не менее трудности с организацией поездки и решением ряда других вопросов многих людей отпугивают. Поэтому наша задача – максимально облегчить европейцам путешествие в Крым. Я уверен, что реализуемый проект будет пользоваться спросом», – заявил изданию Марчек.
По словам Марчека, несколько дней назад он был на аннексированном полуострове вместе с представителями словацкой туриндустрии, которых удивил регион. «Туристов здесь ждут не только солнечные пляжи и прекрасные горы, но и много исторических достопримечательностей. Достаточно вспомнить Ласточкино гнездо, Ливадийский или Массандровский дворцы», – отметил он.
Над реализацией проекта сейчас работает группа юристов. Введенные в 2014 году антироссийские санкции не позволяют европейскому бизнесу оказывать туруслуги в оккупированных Крыму и Севастополе.
«Тем не менее какие-либо более точные формулировки фактически отсутствуют. С уверенностью могу сказать, что деятельность компании ни в коем случае не будет нарушать законодательство», – отметил Марчек.
Ще на цю тему:
Судно-порушник, яке поставляло пальне для ЧФ Росії, вийшло в нейтральні води Чорного моря / Фото
В оккупированном Крыму предложили заменить доллары криптовалютой
Санкции действуют: российские военные корабли останутся "без света"
Постпред президента допускає посилення санкцій проти компаній, причетних до будівництва Керченського мосту в окупованому Криму
ООН закликає Україну та Росію не підвищувати напругу на морі
Оккупанты заявили, что в Крым на "Кубок мира" съедутся клифф-дайверы из Европы и США
Канада будет продолжать санкции против России - Трюдо