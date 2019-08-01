Самолеты-разведчики ЧФ провели учения по поиску кораблей противника
|14:00 15.08.2019
|Крым
Самолеты-разведчики Черноморского флота страны-агрессора в ходе учения отработали обнаружение корабельной ударной группировки условного противника.
Об этом сообщила пресс-служба флота, пишет Крыминформ.
«По замыслу учения, отряд кораблей должен был выполнить нанесение массированного ракетного удара по стратегически важным объектам Республики Крым. Экипажи самолетов-разведчиков Су-24МР выполнили поиск корабельной группировки условного противника», – говорится в сообщении.
В совместном летно-тактическом учении принимали участие пилоты штурмовой, оперативно-тактической и морской авиации Черноморского флота и Южного военного округа. На стороне условного противника выступили малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» и сторожевой корабль «Сметливый».
В пресс-службе отметили, что экипажи разведывательных самолетов морской авиации Черноморского флота оккупантов успешно выполнили задачу по обнаружению условного противника. После этого пилоты передали на пункт управления разведывательно-ударными действиями точные координаты кораблей.
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