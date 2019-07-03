С 20 августа ФСБ РФ вводит дополнительный запрет на добычу определённых видов биоресурсов Чёрного моря, а именно кефали.

Об этом сообщает Крыминформ со ссылкой на так называемое пограничное управление ФСБ России по Крыму.

Запрет на вылов кефалей-сингиля, лобана, остроноса вводится оккупантами с 20 августа по 10 сентября.

Отметим, что до 31 августа запрещена добыча креветок, а также черноморской каменной и травяной мидий при спортивном и любительском рыболовстве.