Маріупольський порт збільшив прохідну осадку до 7,8 метра

13:20 15.08.2019   Украина

Прохідна осадка по каналу Вугільної гавані Маріупольського морського порту в результаті проведеного днопоглиблення збільшена з 7,7 метра до 7,8 метра. 

Про це повідомила прес-служба ДП «Адміністрація морських портів України» пишуть Порти України.

«Підтримка паспортних глибин в портах — це одне з головних завдань АМПУ, відповідно до Закону «Про морські порти». Збільшення прохідного осідання в Маріуполі цього року — це результат ефективної роботи власного флоту АМПУ і підрядника, якого нам вдалося залучити до реалізації проекту в системі електронних торгів Prozorro. З початку року обсяг днопоглиблення в Маріуполі вже склав більше 425 тис. кубометрів, з яких наш землесос «Меотида» відпрацював більше 175 тис. кубометрів, а флот підрядника, який почав роботу на початку липня — понад 250 тис. кубометрів. Це дозволило вже з 3 серпня гарантувати безпечне проходження підхідного каналу Вугільної гавані для суден з осадкою 7,8 м. У перспективі осаду повинна досягти 8 метрів», — зазначив в.о. голови АМПУ Райвіс Вецкаганс.

Згідно з кошторисною документацією, загальний обсяг робіт за проектом АМПУ з експлуатаційного днопоглиблення в порту Маріуполь становить 1,98 млн кубометрів: 1,87 млн кубометрів на підхідному каналі та 115 тис. кубометрів — в акваторії порту. Роботи виконує флот підрядника ТОВ «Спеціалізоване технічне бюро Азимут» у складі самовідвізної шаланди з грейфером Seal Sands і трьох землесосів — Jose Duarte, Gigante I і UMD Hercules, паралельно з якими працював власний землесос АМПУ «Меотида», який зараз здійснює днопоглиблення в порту Бердянськ.

У листопаді 2017 року, через істотне обміління, для безпеки судноплавства прохідна осадка каналом Вугільної гавані порту Маріуполь була зменшена до 7,5 м. З 14 травня 2018 року вона була відновлена до позначки 7,7 м.

У квітні 2019 року АМПУ і ТОВ «СТБ «Азимут» підписали угоду на проведення експлуатаційного днопоглиблення в Маріупольському порту. Раніше ТОВ «СТБ «Азимут» виграло відкриті торги з визначення підрядника експлуатаційного днопоглиблення, запропонувавши найнижчу ціну за передбачений умовами конкурсу обсяг робіт. Економія за підсумками торгів досягла 20% від стартової ціни, яка становила 460 млн грн (без ПДВ).

У 2019 році АМПУ планує експлуатаційне днопоглиблення в Маріупольському, Бердянському, Ізмаїльському, Миколаївському, Одеському, Херсонському та Чорноморському морських портах, а також на глибоководному судновому ході Дунай — Чорне море, Бузько-Дніпровсько-Лиманському, Дністровсько-Лиманському і Херсонському морському каналах. Крім цього, продовжується реалізація двох масштабних проектів капітального днопоглиблення в морських портах «Чорноморськ» і «Південний».



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