Кількість постраждалих у результаті аварійної посадки літака Airbus A321 у російському Підмосков'ї збільшилася до 23 осіб.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на російськи ЗМІ.

«За даними джерела ТАСС, у результаті аварійної посадки постраждали 23 людини, серед них дев'ятеро дітей. Всіх їх госпіталізовано», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, сьогодні вранці пасажирський літак Airbus A321, який прямував рейсом Москва - Сімферополь, після вильоту з аеропорту "Жуковський" здійснив жорстку посадку в полі в Раменському районі Московської області.

За даними Росавіації, на зльоті літак зіткнувся зі зграєю чайок, що призвело до перебоїв у роботі двигунів. Всього на борту літака перебувало понад 230 осіб.

За фактом події порушено кримінальну справу згідно з ч.1 ст.263 КК РФ ("Порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту").

Уральська транспортна прокуратура проводить перевірку за фактом аварійної посадки літака авіакомпанії "Уральские авиалинии" в Підмосков'ї.

Количество пострадавших при жесткой посадке самолета А321 в Подмосковье увеличилось до 55 человек, в их числе 17 детей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона

Пассажиров отмененного из-за авиакатастрофы рейса поселят в Николаевке "Всего за медицинской помощью после ЧП с самолетом обратились 55 человек", — сказал собеседник агентства. По его словам, в числе пострадавших 17 детей.