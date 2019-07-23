Аварійна посадка літака до Криму: кількість постраждалих зросла до 23 / Відео - поновлено
|13:00 15.08.2019
|Крым
Кількість постраждалих у результаті аварійної посадки літака Airbus A321 у російському Підмосков'ї збільшилася до 23 осіб.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на російськи ЗМІ.
«За даними джерела ТАСС, у результаті аварійної посадки постраждали 23 людини, серед них дев'ятеро дітей. Всіх їх госпіталізовано», - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, сьогодні вранці пасажирський літак Airbus A321, який прямував рейсом Москва - Сімферополь, після вильоту з аеропорту "Жуковський" здійснив жорстку посадку в полі в Раменському районі Московської області.
За даними Росавіації, на зльоті літак зіткнувся зі зграєю чайок, що призвело до перебоїв у роботі двигунів. Всього на борту літака перебувало понад 230 осіб.
За фактом події порушено кримінальну справу згідно з ч.1 ст.263 КК РФ ("Порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту").
Уральська транспортна прокуратура проводить перевірку за фактом аварійної посадки літака авіакомпанії "Уральские авиалинии" в Підмосков'ї.
Количество пострадавших при жесткой посадке самолета А321 в Подмосковье увеличилось до 55 человек, в их числе 17 детей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона
Пассажиров отмененного из-за авиакатастрофы рейса поселят в Николаевке "Всего за медицинской помощью после ЧП с самолетом обратились 55 человек", — сказал собеседник агентства. По его словам, в числе пострадавших 17 детей.
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