Аварійна посадка літака до Криму: кількість постраждалих зросла до 23 / Відео - поновлено

13:00 15.08.2019   Крым

Кількість постраждалих у результаті аварійної посадки літака Airbus A321 у російському Підмосков'ї збільшилася до 23 осіб.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на російськи ЗМІ.

«За даними джерела ТАСС, у результаті аварійної посадки постраждали 23 людини, серед них дев'ятеро дітей. Всіх їх госпіталізовано», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, сьогодні вранці пасажирський літак Airbus A321, який прямував рейсом Москва - Сімферополь, після вильоту з аеропорту "Жуковський" здійснив жорстку посадку в полі в Раменському районі Московської області.

За даними Росавіації, на зльоті літак зіткнувся зі зграєю чайок, що призвело до перебоїв у роботі двигунів. Всього на борту літака перебувало понад 230 осіб.

За фактом події порушено кримінальну справу згідно з ч.1 ст.263 КК РФ ("Порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту").

Уральська транспортна прокуратура проводить перевірку за фактом аварійної посадки літака авіакомпанії "Уральские авиалинии" в Підмосков'ї.

Количество пострадавших при жесткой посадке самолета А321 в Подмосковье увеличилось до 55 человек, в их числе 17 детей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона

Пассажиров отмененного из-за авиакатастрофы рейса поселят в Николаевке "Всего за медицинской помощью после ЧП с самолетом обратились 55 человек", — сказал собеседник агентства. По его словам, в числе пострадавших 17 детей.



Ще на цю тему:

08:40 15.08.2019
Летевший из Москвы в Симферополь самолет совершил жесткую посадку в поле
18:13 13.08.2019
РосЗМІ: Винищувач НАТО спробував наблизитися до літака міністра оборони Росії / Відео
18:20 05.08.2019
В России экстренно сел очередной самолет Sukhoi Superjet из-за разгерметизации
08:39 23.07.2019
Російський літак змусив ВПС Південної Кореї використати зброю
07:50 22.07.2019
В аэропортах Москвы без объяснения причин отменили и задержали более 30 рейсов
12:34 18.06.2019
Истребители РФ перехватили бомбардировщики США над Черным и Балтийским морями
08:48 14.06.2019
У Су-30 сработал тормозной парашют во время показательного полета над оккупированным Севастополем / Видео
15:42 07.06.2019
Российский эсминец чуть не столкнулся с крейсером США в Филиппинском море
17:01 20.05.2019
"Наглядная демонстрация разрухи и крест на отечественном самолетостроении" - эксперт о последствия катастрофы "Суперджета"
14:41 19.04.2019
Новый российский самолет потерпел неудачу при первом полете
08:47 14.01.2019
Пассажирский самолет экстренно вернулся в аэропорт Симферополя через час после взлета
14:37 02.11.2018
Самолет Air France вынужденно вернулся в Париж из-за запрета на вход в воздушное пространство России
Новини
Азербайджан Азербайджан
15:20 15.08.2019
В Азербайджане отремонтировано буксирно-снабженческое судно / Фото
18:17 08.08.2019
Азербайджан увеличил экспорт газа в Турцию
19:20 01.08.2019
Азербайджан с 1 сентября отменяет визы для граждан Турции
14:40 01.08.2019
В мае поток туристов из Азербайджана в Турцию сократился
Всі новини країни
Армения Армения
16:00 15.08.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении провели мониторинг двустороннего учения с применением БЛА
18:30 07.08.2019
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Армении обезвредили диверсантов условного противника
14:55 06.08.2019
«Победа» приостанавливает рейсы в Армению с зимнего сезона: в Гюмри недоливают топливо
17:50 05.08.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении началось совместное учение авиации и войск ПВО
Всі новини країни
Болгария Болгария
19:00 13.08.2019
Болгария перевела авансом сразу всю сумму за восемь истребителей F-16
11:40 13.08.2019
Болгарія придбає два нові військові кораблі більш ніж за €400 мільйонів
13:20 09.08.2019
ЦВК Болгарії оштрафувала міністра оборони на тисячу євро
15:17 08.08.2019
Военные Болгарии объявили тендер на поставку 150 боевых бронемашин
Всі новини країни
Греция Греция
18:20 15.08.2019
Грецькі пожежники третій день борються з лісовими пожежами на острові Евбея
10:20 15.08.2019
Більше тисячі туристів не можуть виїхати з грецького острова
16:41 14.08.2019
Лісові пожежі у Греції: Італія та Хорватія допоможуть літаками
14:41 14.08.2019
Єгипет отримає від Греції БМП-1
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:00 15.08.2019
Експорт вина з Грузії в Росію в липні впав майже на 30%
12:00 15.08.2019
Грузинская компания попала под антииранские санкции Вашингтона
18:07 14.08.2019
Разведчики ЮВО провели специальное учение по поиску и уничтожению групп условного противника в горах Абхазии
17:41 14.08.2019
МЗС Грузії: Росія продовжила зводити паркан на лінії розмежування
Всі новини країни
Молдова Молдова
18:10 15.08.2019
У Молдові скасували змішану систему виборів
17:40 15.08.2019
План Санду щодо нової дати вшанування жертв тоталітаризму розділив Молдову
10:20 13.08.2019
Выпускник московской Военно-политической академии назначен секретарем Высшего совета безопасности Молдовы
13:00 09.08.2019
У Молдові порушили три кримінальні справи щодо незаконного прослуховування
Всі новини країни
Россия Россия
20:40 15.08.2019
Путин отказался передавать операторам частоты для 5G, принадлежащие военным
19:50 15.08.2019
Россия и Венесуэла подписали межправсоглашение о визитах военных кораблей
17:20 15.08.2019
ЮВО: Мотострелки в ходе учения поразили около 1000 различных мишеней
16:50 15.08.2019
«Газпром» попросил из бюджета триллион на новый мегапроект
Всі новини країни
Румыния Румыния
17:41 12.08.2019
У Румунії назвали фаворита серед кандидатів у президенти
12:39 12.08.2019
У Румунії десятки тисяч людей взяли участь в антиурядовому протесті
21:00 09.08.2019
В Румынии завершилась модернизация комплекса ПРО
12:40 07.08.2019
Опитування: Найпопулярнішим політиком Румунії залишається президент
Всі новини країни
Турция Турция
15:40 15.08.2019
В Турции вышел в первый рейс сухогруз, разработанный Морским инженерным бюро
09:00 15.08.2019
Туреччина почала використовувати безпілотники на півночі Сирії
15:41 14.08.2019
Внутренние войска Турции используют для патрулирования границы дроны
13:41 14.08.2019
Будівництво терміналу "Турецького потоку" завершене на 95%
Всі новини країни
Украина Украина
21:00 15.08.2019
Разработка Севастопольского ГУ позволит рисовать карту глубин с помощью морского беспилотника / Фото
20:20 15.08.2019
В оккупированном Крыму избили туриста: полиция проверяет факт драки уличного музыканта со священником
20:00 15.08.2019
Оккупанты признали, что севастопольское судостроение приносит только убытки
19:40 15.08.2019
После аннексии Крыма экономика России "топчется на месте"
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд