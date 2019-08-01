Морской тур, в рамках которого туристы смогут познакомиться с древним поселением Гермонасса на Таманском полуострове и увидеть вблизи Керченский мост, стартовал в Краснодарском крае.

Об этом сообщили в среду, 14 августа, в пресс-службе регионального министерства курортов, туризма и олимпийского наследия, сообщает ТАСС.

"Ежедневно в Темрюкском районе Краснодарского края организуют путешествие "Тамань - Крымский мост" на экскурсионном судне "Черноморье". Маршрут проложен по акватории Азовского моря вдоль Крымского моста с посещением объектов туристского показа, включенных в межрегиональный проект "Золотое кольцо Боспорского царства". С борта судна в сопровождении опытного гида туристы могут познакомиться с древней Гермонассой [поселение находилось на месте современной Тамани], историей этнографического комплекса "Атамань" и увидеть вблизи Крымский мост", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в этом районе уже действуют экскурсионные маршруты от Тамани до оккупированной Керчи, где в античности находилась столица Боспорского царства - город Пантикапей, и от Тамани до поселка Гаркуша, включающий знакомство с виноделием.

С августа туры выполняются на регулярной основе два раза в день.

По данным министерства, на сегодняшний день в Краснодарском крае гости и жители могут посетить восемь объектов туристического показа, которые включены в проект. Они расположены в Анапе, Геленджике, Новороссийске, станице Тамань и поселке Сенной Темрюкского района. Во времена Боспорского царства на этих территориях существовали античные полисы - Горгиппия, Торик, Бата, Гермонасса и Фанагория.

"Золотое кольцо Боспорского царства" - турмаршрут по местам, где в античное время располагались города древнего государства Боспор. Проект объединил более 200 объектов экскурсионного показа в Краснодарском крае, Ростовской области, Крыму и Севастополе. Маршрут разработан Краснодарским региональным отделением РГО совместно с Министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. Первые группы по маршруту "Золотое кольцо Боспорского царства" отправились весной 2019 года.