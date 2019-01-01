Астрофизики, радиоастрономы, космологи и астробиологи собрались в поселке Совиньон-1, что под Одессой, на шестую по счету ежегодную Гамовскую конференцию.

Полторы сотни ученых из двенадцати стран мира с 12 по 18 августа обсуждают самые перспективные направления в исследовании космоса, сообщает Думская.

В рамках конференции прошел круглый стол, на котором ученые говорили о перспективах космических исследований в Украине. По итогам дискуссии и дальнейшей работы должен появиться аналитический документ, так называемый SPACE VISION of Ukraine, призванный создать новую парадигму в космической деятельности нашей страны.

Отмечалось, что в мире актуальна задача мониторинга космической обстановки и в этом сегменте украинские ученые имеют весьма прочные позиции. Эта наземная часть космических исследований подразумевает создание каталогов космических объектов и контроль их ориентации на орбите. С помощью хитрого оборудования и украинского ноу-хау несколько обсерваторий – николаевская, харьковская, две ровенских, мукачевская и обсерватория в латвийском Вентспилсе — объединились в систему, которая определяет положение спутников с точностью до двухсот метров.

Директор николаевской астрономической обсерватории Александр Шульга отмечает, что точность определения можно улучшить вдвое, но вряд-ли это приведет к кардинальным изменениям. «Если бы подобная система была развернута на экваторе, по поводу чего мы ведем переговоры с Бразилией, то ее точность была бы менее 100 метров. Не знаю, нужно ли это, потому что и 200 метров – очень хороший показатель», — рассказывает доктор наук.

Также николаевцы пытаются «достучаться» до Илона Маска. Недавно создатель Tesla и SpaseX заговорил о намерениях вывести на орбиту Земли тысячи спутников для раздачи интернета по всей планете. Александр Шульга уверен, что они могут обеспечить постоянное отслеживание каждого из этих спутников.

Отмечалось, что Украина может производить и ракеты-носители и спутники, сегодня мы не можем себе позволить собственные пуски, для освоения космических программ нам необходимо кооперироваться с другими странами.

Украинское производственное объединение «Южмаш» производит и успешно продает двигатели и разгонные блоки для ракет-носителей многих европейских и американских компаний, но сегодняшнего украинского заказчика интересуют достаточно простые, на первый взгляд данные – погода, спутниковые снимки определенных районов или состояние прибрежных глубин.

Однако, Украина пока не в состоянии создать свой спутник и запустить его на орбиту: «Конечно это надо делать и с военной и с народно-хозяйственной точки зрения, но между разгонным блоком ракеты-носителя и фотографией земной поверхности, полученной из космоса огромная пропасть, которую сейчас нам не пройти.

Особое внимание астрономов и обсерваторий приковано сейчас к шпионским спутникам страны-агрессора, которые беспрепятственно сканируют нашу поверхность. Большой коллектив астрофизиков в данный момент работает над проблемой противодействия спутникам-шпионам. Сейчас ученые пытаются найти орбиту, на которую могут быть запущены несколько украинских микроспутников, создающих мощные радиопомехи в определенном частотном диапазоне. Задача состоит в том, чтобы российский ИСЗ при каждом пролете над нашей территорией сопровождался нашим соглядатаем и не мог выполнить разведывательную задачу.