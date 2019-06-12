Грузинская компания попала под антииранские санкции Вашингтона
|12:00 15.08.2019
|Грузия
США ввели экономические санкции против грузинской компании Georgia Petrochemical and Aviatech.
Об этом говорится в документе, опубликованном Министерством торговли США, пишет Эхо Кавказа.
В официальном сообщении отмечается, что компания пыталась незаконно купить алюминиевые трубы и произвести их реэкспорт в Иран через Малайзию.
В список компаний, против которых задействованы санкции, попали всего 15 компаний из Армении, России, Бельгии, Великобритании, Канады, Китая и Гонконга. Этим компаниям запрещается получать продукцию из США. Ограничения входят в силу с сегодняшнего дня, 14 августа, информирует «Новости-Грузия».
В феврале 2016 года суд штата Иллинойс установил, что гражданин Ирана Саид Валадбейг с помощью широкой сети компаний, связанных с ним, в течение многих лет осуществлял экспорт металлургических продуктов американского производства в Иран, что является запрещенной деятельностью. Среди этих компаний была и Georgia Petrochemical and Aviatech, основанная в Грузии 13 марта 2008 года.
Вместе с грузинской компанией Валадбейг имел и регистрированные в ОАЭ компаний Super Alloys LLC и Emirates Alloys LLC, а также регистрированную в Малайзии компанию NBH Industries. С помощью соглашений, оформленных между этими компаниями, Валадбейг отправлял металлургическую продукцию американского производства в Иран.
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