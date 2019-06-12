Грузинская компания попала под антииранские санкции Вашингтона

12:00 15.08.2019   Грузия

США ввели экономические санкции против грузинской компании Georgia Petrochemical and Aviatech.

Об этом говорится в документе, опубликованном Министерством торговли США, пишет Эхо Кавказа

В официальном сообщении отмечается, что компания пыталась незаконно купить алюминиевые трубы и произвести их реэкспорт в Иран через Малайзию.

В список компаний, против которых задействованы санкции, попали всего 15 компаний из Армении, России, Бельгии, Великобритании, Канады, Китая и Гонконга. Этим компаниям запрещается получать продукцию из США. Ограничения входят в силу с сегодняшнего дня, 14 августа, информирует «Новости-Грузия».

В феврале 2016 года суд штата Иллинойс установил, что гражданин Ирана Саид Валадбейг с помощью широкой сети компаний, связанных с ним, в течение многих лет осуществлял экспорт металлургических продуктов американского производства в Иран, что является запрещенной деятельностью. Среди этих компаний была и Georgia Petrochemical and Aviatech, основанная в Грузии 13 марта 2008 года.

Вместе с грузинской компанией Валадбейг имел и регистрированные в ОАЭ компаний Super Alloys LLC и Emirates Alloys LLC, а также регистрированную в Малайзии компанию NBH Industries. С помощью соглашений, оформленных между этими компаниями, Валадбейг отправлял металлургическую продукцию американского производства в Иран.



Ще на цю тему:

10:42 12.07.2019
США стурбовані "непропорційною реакцією" Росії на події в Грузії
08:01 12.06.2019
США готовы укреплять армию Грузии
17:41 04.04.2019
Грузинские военные получили все заказанные "Джавелины"
09:41 29.01.2019
Грузия хоче представити Трампу свої погляди на «найболючіші питання» до того, як він проведе переговори з Путіним
19:26 19.12.2018
Трамп заверил нового президента Грузии в поддержке территориальной целостности
15:15 11.12.2018
Правительство Грузии блокирует назначение Бриджит Бринкс послом США в Грузии
17:29 12.11.2018
США построят военный аэродром на территории военной базы Вазиани в Грузии
16:55 01.11.2018
Грузия будет наращивать закупки американского оружия
07:37 22.10.2018
Полученные от США два сторожевых катера класса «Айленд» (Island) вошли в состав береговой охраны Грузии / Фото
10:58 26.07.2018
Американские инструкторы переподготовили первый батальон ВС Грузии
17:23 22.05.2018
Госсекретарь США пообещал поддержку Грузии, призвал Россию вывести войска
11:49 21.05.2018
В Госдепе США прошла встреча в рамках Хартии Грузия-США
Новини
Азербайджан Азербайджан
15:20 15.08.2019
В Азербайджане отремонтировано буксирно-снабженческое судно / Фото
18:17 08.08.2019
Азербайджан увеличил экспорт газа в Турцию
19:20 01.08.2019
Азербайджан с 1 сентября отменяет визы для граждан Турции
14:40 01.08.2019
В мае поток туристов из Азербайджана в Турцию сократился
Всі новини країни
Армения Армения
16:00 15.08.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении провели мониторинг двустороннего учения с применением БЛА
18:30 07.08.2019
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Армении обезвредили диверсантов условного противника
14:55 06.08.2019
«Победа» приостанавливает рейсы в Армению с зимнего сезона: в Гюмри недоливают топливо
17:50 05.08.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении началось совместное учение авиации и войск ПВО
Всі новини країни
Болгария Болгария
19:00 13.08.2019
Болгария перевела авансом сразу всю сумму за восемь истребителей F-16
11:40 13.08.2019
Болгарія придбає два нові військові кораблі більш ніж за €400 мільйонів
13:20 09.08.2019
ЦВК Болгарії оштрафувала міністра оборони на тисячу євро
15:17 08.08.2019
Военные Болгарии объявили тендер на поставку 150 боевых бронемашин
Всі новини країни
Греция Греция
18:20 15.08.2019
Грецькі пожежники третій день борються з лісовими пожежами на острові Евбея
10:20 15.08.2019
Більше тисячі туристів не можуть виїхати з грецького острова
16:41 14.08.2019
Лісові пожежі у Греції: Італія та Хорватія допоможуть літаками
14:41 14.08.2019
Єгипет отримає від Греції БМП-1
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:00 15.08.2019
Експорт вина з Грузії в Росію в липні впав майже на 30%
12:00 15.08.2019
Грузинская компания попала под антииранские санкции Вашингтона
18:07 14.08.2019
Разведчики ЮВО провели специальное учение по поиску и уничтожению групп условного противника в горах Абхазии
17:41 14.08.2019
МЗС Грузії: Росія продовжила зводити паркан на лінії розмежування
Всі новини країни
Молдова Молдова
18:10 15.08.2019
У Молдові скасували змішану систему виборів
17:40 15.08.2019
План Санду щодо нової дати вшанування жертв тоталітаризму розділив Молдову
10:20 13.08.2019
Выпускник московской Военно-политической академии назначен секретарем Высшего совета безопасности Молдовы
13:00 09.08.2019
У Молдові порушили три кримінальні справи щодо незаконного прослуховування
Всі новини країни
Россия Россия
20:40 15.08.2019
Путин отказался передавать операторам частоты для 5G, принадлежащие военным
19:50 15.08.2019
Россия и Венесуэла подписали межправсоглашение о визитах военных кораблей
17:20 15.08.2019
ЮВО: Мотострелки в ходе учения поразили около 1000 различных мишеней
16:50 15.08.2019
«Газпром» попросил из бюджета триллион на новый мегапроект
Всі новини країни
Румыния Румыния
17:41 12.08.2019
У Румунії назвали фаворита серед кандидатів у президенти
12:39 12.08.2019
У Румунії десятки тисяч людей взяли участь в антиурядовому протесті
21:00 09.08.2019
В Румынии завершилась модернизация комплекса ПРО
12:40 07.08.2019
Опитування: Найпопулярнішим політиком Румунії залишається президент
Всі новини країни
Турция Турция
15:40 15.08.2019
В Турции вышел в первый рейс сухогруз, разработанный Морским инженерным бюро
09:00 15.08.2019
Туреччина почала використовувати безпілотники на півночі Сирії
15:41 14.08.2019
Внутренние войска Турции используют для патрулирования границы дроны
13:41 14.08.2019
Будівництво терміналу "Турецького потоку" завершене на 95%
Всі новини країни
Украина Украина
21:00 15.08.2019
Разработка Севастопольского ГУ позволит рисовать карту глубин с помощью морского беспилотника / Фото
20:20 15.08.2019
В оккупированном Крыму избили туриста: полиция проверяет факт драки уличного музыканта со священником
20:00 15.08.2019
Оккупанты признали, что севастопольское судостроение приносит только убытки
19:40 15.08.2019
После аннексии Крыма экономика России "топчется на месте"
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд