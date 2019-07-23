Летевший из Москвы в Симферополь самолет, совершил жесткую посадку в поле
|08:40 15.08.2019
|Крым
Самолет Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» в четверг, 15 августа, утром совершил аварийную посадку в районе аэропорта Жуковский после возгорания двигателя при взлете.
Как сообщили Новости Крыма со ссылкой на российские СМИ и информацию в экстренных службах.
На борту находились 234 человека, включая семь членов экипажа. Все пассажиры эвакуированы.
«Пострадавших, предварительно, нет», - сказал источник. Самолет следовал по маршруту Жуковский - Симферополь.
Информацию об отсутствии пострадавших подтвердили в МЧС.
Гендиректор авиаперевозчика Сергей Скуратов сообщил, что оба двигателя самолета отключились из-за попадания в них птиц.
«Аварийная посадка при взлете в Жуковском, [причина] - попадание птиц в оба двигателя. Двигатели выключились, экипаж произвел посадку ... в километре от полосы», - сказал Скуратов.
Ранее источник сообщил, что двигатель загорелся из-за попадания туда птицы. Собеседник заявил, что самолет при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы», - добавил источник.
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