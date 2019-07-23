Летевший из Москвы в Симферополь самолет, совершил жесткую посадку в поле

08:40 15.08.2019   Крым

Самолет Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» в четверг, 15 августа, утром совершил аварийную посадку в районе аэропорта Жуковский после возгорания двигателя при взлете.

Как сообщили Новости Крыма  со ссылкой на российские СМИ и информацию в экстренных службах.

На борту находились 234 человека, включая семь членов экипажа. Все пассажиры эвакуированы.

«Пострадавших, предварительно, нет», - сказал источник. Самолет следовал по маршруту Жуковский - Симферополь.

Информацию об отсутствии пострадавших подтвердили в МЧС.

Гендиректор авиаперевозчика Сергей Скуратов сообщил, что оба двигателя самолета отключились из-за попадания в них птиц.

«Аварийная посадка при взлете в Жуковском, [причина] - попадание птиц в оба двигателя. Двигатели выключились, экипаж произвел посадку ... в километре от полосы», - сказал Скуратов.

Ранее источник сообщил, что двигатель загорелся из-за попадания туда птицы. Собеседник заявил, что самолет при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы», - добавил источник.



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