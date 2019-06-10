Два російських надзвукових бомбардувальника-ракетоносця Ту-160, здатних нести ядерну зброю, здійснили переліт на аеродром Анадир в Чукотському автономному окрузі.

Про це повідомило Міноборони Росії, передає Укрінформ.

Два стратегічні ракетоносці Ту-160 дальньої авіації ВКС Росії виконали тривалий безпосадочний переліт з пункту базування на аеродром Анадир.

Передислокація проведена "в рамках планового льотно-тактичного навчання".

Як повідомляється, в ході навчання будуть відпрацьовані завдання перебазування на оперативні аеродроми, а також польоти з виконанням дозаправки в повітрі. У заході задіяно близько 10 літаків Ту-160, Ту-95МС, Іл-78.

Аеродром Анадир розташований в 600 кілометрах від кордону США.