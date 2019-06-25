Российские верфи закупают оборудование для строящихся судов и кораблей преимущественно через конкурсные процедуры.

Специфика нормативно-правовых актов такова, что в большинстве случаев решающим критерием при допуске на конкурс и определении его победителя становится цена.

Это позволяет участвовать в процедуре закупки недобросовестным производителям и поставщикам, через которых на суда и корабли может попасть контрафактная продукция. Судовая трубопроводная арматура в этом случае — не исключение.

Специально для закупочных отделов судостроительных предприятий редакция Mil.Press FlotProm подготовила видео о том, на что стоит обратить внимание, чтобы избежать попадания на заказ контрафакта.

При создании ролика использовались данные и видеоматериалы только из открытых источников с минимальным применением визуальных эффектов, чтобы не отвлекать внимание от главного: проблемы, которая может стоить не только больших денег, но и человеческой жизни. К-429, К-219, К-84 - это лишь небольшой список подлодок, аварии на которых спровоцировали проблемы с арматурой различного назначения. Каждый случай уникален. Где-то произошла неисправность кингстона затопления, в другом случае негерметичным оказался клапан орошения, в третьем примере произошел разрыв клапана системы воздуха высокого давления. Эти ситуации показывают, что на боевом корабле не бывает малозначительных комплектующих. И подтверждают тезис о необходимости тщательной проверки поставщиков. Ведь источников арматуры неизвестного качества гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд.