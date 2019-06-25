В России предупреждают о недобросовестных участниках тендеров в военном судостроении / Видео
|11:40 15.08.2019
|Россия
Российские верфи закупают оборудование для строящихся судов и кораблей преимущественно через конкурсные процедуры.
Специфика нормативно-правовых актов такова, что в большинстве случаев решающим критерием при допуске на конкурс и определении его победителя становится цена.
Это позволяет участвовать в процедуре закупки недобросовестным производителям и поставщикам, через которых на суда и корабли может попасть контрафактная продукция. Судовая трубопроводная арматура в этом случае — не исключение.
Специально для закупочных отделов судостроительных предприятий редакция Mil.Press FlotProm подготовила видео о том, на что стоит обратить внимание, чтобы избежать попадания на заказ контрафакта.
При создании ролика использовались данные и видеоматериалы только из открытых источников с минимальным применением визуальных эффектов, чтобы не отвлекать внимание от главного: проблемы, которая может стоить не только больших денег, но и человеческой жизни. К-429, К-219, К-84 - это лишь небольшой список подлодок, аварии на которых спровоцировали проблемы с арматурой различного назначения. Каждый случай уникален. Где-то произошла неисправность кингстона затопления, в другом случае негерметичным оказался клапан орошения, в третьем примере произошел разрыв клапана системы воздуха высокого давления. Эти ситуации показывают, что на боевом корабле не бывает малозначительных комплектующих. И подтверждают тезис о необходимости тщательной проверки поставщиков. Ведь источников арматуры неизвестного качества гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд.
Ще на цю тему:
В КБ "Вымпел" рассказали о перспективных судах вспомогательного флота ВМФ России / Видео
Гендиректор Зеленодольского завода рассказал о строительстве новых кораблей / Видео
В России заложат две новые атомные подлодки
МРК "Буян-М" пообещали оснастить российскими двигателями
Новая линейка вспомогательных судов для ВМФ ушла в Минобороны
Объединенная судостроительная корпорация не создаст свой дизельный центр на фоне поломок двигателей для ВМФ