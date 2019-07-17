Британія в ООН заявляє про утиски прав українців в окупованому Криму

10:00 15.08.2019   Крым

Постійний представник Великої Британії в Раді Безпеки ООН Карен Пірс на засіданні Радбезу заявила, що жителі окупованого Росією Криму з українським громадянством позбавлені доступу до базових послуг.

Про це повідомляється на сайті уряду Британії, пише Укрінформ.

"... Я хотіла б використати цю дискусію, щоб пролити світло на кілька конкретних ситуацій, в яких ситуація з міжнародним гуманітарним правом є жахливою. У Криму громадянам України відмовляють у доступі до базових послуг, оскільки вони не мають наміру міняти своє громадянство, всупереч міжнародному гуманітарному праву", - наголосила Пірс.

Також у своїй доповіді вона згадала про критичну гуманітарну ситуацію в Сирії, Південному Судані, Малі, а також в регіоні Сахеля в Африці.

Однак найбільш грубі порушення, за словами дипломатки, були зафіксовані в Сирії. Вона зазначила, що "місцевим жителям довелося зіткнутися з вимушеним голодом. Вони піддавалися безпідставним затриманням, були вигнані зі своїх будинків в Алеппо та інших місцях. Проти них було застосовано зброю масового знищення в Алеппо і в Східній Гуті, що було підтверджено незалежними органами. А зараз бомблять їх школи та лікарні ... ".

Раніше організація Amnesty International заявляла, що ситуація з порушеннями прав людини в окупованому Криму залишається критичною, і прогнози щодо цього дедалі похмуріші.



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