Більше тисячі туристів не можуть виїхати з грецького острова

10:20 15.08.2019   Греция

Більше тисячі туристів не можуть виїхати з грецького острова Самотракі через проблеми з поромною переправою.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на видання Daily Sabah.
 
«Понад тисячу туристів залишаються на грецькому острові Самотракі з минулого тижня через проблеми з поромною переправою, до яких додався ще й сильний вітер у північній частині Егейського моря», - йдеться у повідомленні.

Перевезення туристів було припинене 6 серпня через збій у роботі переправи через несправності поромів.

Сотні туристів, серед яких румуни, болгари та турки, відпустки яких закінчилися, змушені чекати в острівному порту. А тим часом чимало туристів скупчилося у порту міста Александруполі на материку в очікуванні відправки на острів, де у них заброньовані номери у готелях.

Мер Самотракі Танасіс Вітсас запевнив, що туристи забезпечене безкоштовне харчування та проживання.

До вирішення ситуації підключилося Міністерство морських справ, островів та рибного господарства Греції, яке відправило на острів пором, знявши його з іншого маршруту.



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