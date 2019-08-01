У Москві заарештували активіста, який допомагав військовополоненим морякам
|09:40 15.08.2019
|Крым
Пресненський суд Москви заарештував російського активіста Костянтина Котова, який допомагав українським військовополоненим морякам.
Про це повідомила у Facebook правозахисниця Вікторія Івлєва, пише ZN,UA.
Котов, якого звинувачують через участь в московських протестах, перебуватиме в СІЗО до 12 жовтня.
"Мій друг Костя Котов: залишити під вартою до 12 жовтня", - написала Івлєва.
Активіста звинувачують у неодноразовому порушенні на мітингах (ст. 212.1 Кримінального кодексу РФ). Після того, як суд оголосив рішення, в залі засідань почали кричати "Ганьба".
Зазначено, що Котов перший, кого заарештували за вказаною статтею. Активіста затримали в Москві на акції після мітингу 10 серпня і доставили в ОВД "Соколина гора". Після чого Котова відпустили під зобов'язання про явку. 12 серпня активіста доставили в Слідчий комітет, де пред'явили звинувачення.
Костянтина Котова вже затримували в липні, нібито на вимогу Тверського ОВС. Адвокат Микола Полозов зазначив, що активіст дуже багато допомагає з передачами для українських військовополонених моряків, яких Росія захопила в листопаді 2018 року.
Фото Дождь
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